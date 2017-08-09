探讨

暑期阅读季，书香满洛城。近日，记者走进我市一些图书馆，用镜头记录下一个个专注的身影……

这个暑期，洛阳市图书馆平均每日的阅读者超过1500人。“入馆人数逐年递增，图书馆在暑期一座难求，这说明群众的精神文化需求在不断增加。”洛阳市图书馆负责人说，近两年，公共图书馆的功能和目标变化十分明显，从仅仅提供书籍的场所转变为公众素质教育的平台，从单一阅读服务转变为多元化服务模式，图书馆已成为一座城市引导阅读风潮、凝聚阅读氛围的场所。

时代的发展赋予了图书馆更加多元化的功能。洛阳市少年儿童图书馆暑期安排了丰盛的文化大餐，包括各类讲座、剪纸等活动。同时，该馆整合社会资源，探索多元合作模式，已开放和待开放的分馆有10余家，让少儿阅读走进社区、乡村、幼儿园等。形式多样的阅读推广活动吸引数万市民参与。

在洛阳市城市会客厅里，有一个超过2000平方米的图书馆。作为市旅发集团着力打造的重点工程，这家图书馆图书种类齐全，大厅宽敞凉爽，还可提供咖啡简餐。在这儿借书办卡，看书免费。

走进洛阳市科技图书馆，几个借阅室内座无虚席，阅读者在书海中徜徉。该馆由河科大与市政府共同投资建设，目前馆藏纸质图书240万册、电子图书120万册。

建设“书香洛阳”，是“倡导全民阅读，建设书香社会”在洛阳的落地生根，也是我省加快构筑全国重要的文化高地的重要助力。我们期待着，更多的文化惠民设施能打通“最后一公里”，更多更好的精神食粮、文化大餐不断涌现，更多的市民徜徉书海、沐浴文化之光。（洛阳日报记者 常世峰 文/图）