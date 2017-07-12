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洛阳“硬汉老爹”李春章昨日用上了新假肢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-09 09:16
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李春章用上新假肢走路

　　“得劲儿！”在洛阳正骨医院康复院区病房内，“硬汉老爹”李春章用上新假肢后，忍不住当着记者的面赞叹起来。接下来，经过一两周的适应训练，他就可以出院了。

　　想起自己从偏远山村辗转来医院接受爱心救治的经历，李春章说：“这恩情我咋报答呢？”

　　“老爹”康复顺利，已经可以用假肢

　　昨日一早，《洛阳晚报》记者来到洛阳正骨医院康复院区，半个月未见，“硬汉老爹”的精神状态好了很多，一见记者就笑着打招呼。

　　“脚消肿了，血压和血糖都降下来了。”医院康复科杨主任说，因为常年使用假肢，李春章的颈部和背部受压迫变形，他们对李春章进行了健侧下肢关节松动、肌力训练，单腿负重平衡训练，帮他改善颈部状况、调节躯干平衡，通过一系列护理技术降压降糖，增强他的自理能力。

　　经过半个月的调理，李春章已具备用假肢的条件，当天，李无阴院长为李春章老人更换了新的假肢。

　　“得劲儿！”用上新假肢后，李春章自己扶着双杠进行康复训练，步子稳健，看到老人自己锻炼，病房内外响起一片掌声……

　　爱心单位捐假肢，愿“老爹”生活更好

　　“比原来的轻，摸着滑溜溜的！”简单试用新假肢后回到病房，李春章一脸兴奋。记者能看出来，第一次摸到树脂仿真皮肤的假肢，他很激动。记者也摸了摸那假肢，树脂仿真皮肤还真像人的皮肤一样有弹性。

　　这个新假肢是市残疾人假肢矫形器技术中心提供的。该中心是市残联的直属单位，中心主任崔海峰说，新假肢造价两万多块钱，用到了不少先进的技术，他们特地选用了轻型配件，新假肢比李春章原来的假肢轻了近一公斤。

　　“无论是外观还是性能，新假肢都强于老人自制的假肢，新假肢的接受腔材质是树脂，重量轻、寿命长。”崔海峰说，新假肢依照李春章的大腿曲线设计，关节主体是不锈钢的，材质轻便、坚固耐用。关节的连接件，如四棱锥，在矢状面内可以前后调节，使用起来更加轻松。新假肢用着也方便，几分钟就安上了。

　　“看到晚报关于‘硬汉老爹’的报道后，我们都被他那种努力向上的生活态度感动了，这个假肢代表我们对他的敬意，希望能帮他更好地生活。”崔海峰说。

医生在查看李春章老人自己制作的假肢

　　“老爹”有千言万语说不出，要感谢《洛阳晚报》和帮助他的人

　　“中心将为老人制订假肢康复训练计划。在训练期间，专业的康复训练师会对他进行指导。”杨主任说，李春章有多年的用假肢经验，适应新假肢会比较快。在接下来的时间里，院方会加强李春章髋部力量的训练及四肢力量的恢复。再过一两周，他就能出院了。

　　“多谢《洛阳晚报》记者的报道，引起社会的关注。多谢洛阳正骨医院康复院区的医生提供全程的康复治疗，还帮忙提供餐宿费用。”这些话，李春章的儿子说得很动情。

　　“真没想到惊动了这么多人，感谢《洛阳晚报》，感谢恁多人帮了俺，让俺有了一条真正的‘腿’，以后干啥都更方便了，这恩情我咋报答呢？”李春章握着记者的手说，他在医院吃的住的啥都好，不过，出来恁长时间，他想家了……

　　“再过几天，等老人适应了新假肢，我们就送他回家。”杨主任说，大家打心眼里祝愿这位淳朴刚强的“硬汉老爹”早日康复。(洛阳晚报记者 王博东 实习生 关一鹤 通讯员 丁娟/文 记者 高山岳/图)

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[ 责任编辑：马佳佳]
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