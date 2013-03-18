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“谈防腐剂色变”？看看国家食药监总局怎么说
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-09 09:13
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　　近日，收藏家马未都切西瓜的视频走红网络：马未都用刀切开一个放了400多天的西瓜，西瓜里空空如也，没有腐烂。有人说：“这可能是因为西瓜表面喷了防腐剂。”对此，马未都提出疑问：“我们能对食品安全放心吗？”

　　国家食药监总局网站已对此事进行了辟谣，但防腐剂究竟该如何使用，依然引发公众关注。

　　不光西瓜，丝瓜、葫芦、橙子也能不腐

　　马未都切西瓜的视频出自广西卫视的一档节目，播出时间为2014年12月25日，并不是最近发生的。

　　对此，国家食药监总局网站称，西瓜皮可以呼吸，导致水分流失，西瓜的风干和其他果蔬风干并无本质差异，跟食品安全没有关系。这种现象在丝瓜、葫芦、橙子等果蔬中都会出现。

　　西瓜表面有一层蜡质，是西瓜天然的屏障。如果西瓜皮没有裂缝，微生物就进不去，西瓜就有条件进行长时间保存。西瓜皮上有很多肉眼难见的小孔，用于维持呼吸作用，将西瓜放在阴凉环境里，西瓜内的水分就会随着呼吸作用而流失，逐渐风干，等到消耗完，里面就空了。

　　在我市售卖西瓜的多位瓜农均表示，西瓜种植和销售过程中不会添加防腐剂，正常情况下西瓜也可以长时间保存。他们通常会找一处通风阴凉的地方，在地上铺上一层泥沙，在泥沙上铺上干茅草、稻草，再将西瓜摊开放在上面，这样西瓜就不会坏掉，但是时间过长的话，口感会不太好。

　　防腐剂添加标准严格，正常剂量对人体无害

　　随着人们健康意识的增强，纯天然、无添加成了很多市民购买食品的一个标准，很多时候人们甚至会“谈防腐剂色变”。市食药监局工作人员介绍，我国对防腐剂在食品中的添加有严格的标准，正常剂量的防腐剂不会对人体造成伤害。

　　同一功能的防腐剂在混合使用时，各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。

　　如何判别食品添加防腐剂是否合规？该工作人员介绍了一个简单的方法——看标签。正规厂家生产的食品，其标签上都会注明相应防腐剂的具体名称，如果食品标签上只有“食品添加剂”或“食品防腐剂”字样，而没有具体的名称，建议消费者不要购买。

　　盐渍、糖渍、水封，都是有效的防腐方法

　　有的食品因加工工艺，根本无须添加防腐剂，如方便面、牛奶、罐头等。这是因为方便面经过油炸或者热风干燥，能够被微生物利用的水分已经除去，所以即便不加防腐剂，它也绝不会腐败。

　　除了添加防腐剂，还可以通过真空包装、充氮气等方法延长食品保质期。

　　此外，一些食物不添加防腐剂也能长期保存，如腊肉、火腿、泡菜、蜜饯、干果等是利用盐渍、糖渍、水封、晒干等方法来抑制微生物的生长，从而达到防腐的目的。（洛阳晚报记者 郭飞飞 实习生 刘璐瑶 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：史戎戎]
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