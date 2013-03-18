洛阳贫困学子张丽格：想当老师，帮更多的山村孩子走出去

接受记者采访时，张丽格自信满满

●申请学生：张丽格

●家庭住址：嵩县田湖镇滕王沟村

●毕业学校：嵩县一高

●高考成绩：534分

●录取院校及专业：河南师范大学汉语言文学专业

张丽格是个爱笑的姑娘，笑起来眼睛弯弯的，满脸都是藏不住的自信。8月4日，得知记者和河南省金鑫教育爱心基金会的工作人员即将到访，她一大早就站在村口等我们。

与周围的房子比起来，张丽格家的房子显得有些低矮，门口的小方桌上，放着几本高一的学习资料。“趁假期，给弟弟辅导一下功课。”张丽格说，她喜欢给别人讲题，很有成就感。她说话时语速很快、声音很大，整个人充满了活力。

在张丽格的床头，贴着她从小到大获得的奖状，有些奖状上的字迹已经看不清了，但它们依然让张丽格的父母很骄傲。“她喜欢画画，尽管家里没钱给她买画笔，她还是默默地坚持画了这么多年。”张丽格的母亲杨秋月说，学校办黑板报总是由张丽格负责，她认准的事情，就不会轻易放弃。

这几天，张丽格收到录取通知书的消息已经传遍了滕王沟村，作为这个小山村第一个考上一本的大学生，她收获了无数的祝福和点赞。然而，高兴之余，全家人为她的学费发了愁。学费3400元、住宿费900元，与不少同学相比，张丽格的学费和住宿费已低了许多，可这个家一下还是拿不出这么多钱来。

奶奶年迈、母亲患病、张丽格姐弟俩都要上学，这个家，全靠张丽格的父亲支撑。除了种地，他还四处打零工，靠搬砖、垒墙挣钱。“爸妈常说，咬咬牙就坚持下去了，尽量不要去麻烦别人。”张丽格说，在学校的时候，老师知道她家中困难，常常给她帮助和鼓励，将来她想当老师，帮更多的山村孩子走出去。(洛阳晚报记者 智慧 实习生 元佳静/文 记者 张怡熙/图)

回音壁

昨日，嵩县车村镇陈楼村姑娘任远锐的求学经历经本报报道后，市民刘女士打电话表示，要拿出5000元退休工资，一对一对其进行资助。在此，我们对刘女士的爱心表示深深的感谢！