洛阳实行社区协商工作机制 社区办啥事先进行集体协商

社区要办啥事，得先进行集体协商，公示后再落实。2018年年底前，全市所有乡镇(街道)、行政村(社区)都要建立协商工作制度和运行机制。

昨日，记者从市民政局获悉，我市日前印发了《关于推进城乡社区协商的实施办法的通知》，从今年起在全市实行社区协商工作机制。办法明确，协商内容主要包括：城乡经济社会发展中涉及当地居民切身利益的公共事务、公益事业；党和政府的方针政策、重点工作部署在城乡社区落实的具体方案措施；村(社区)公益性服务设施选址及基础设施建设；服务群众制度等规章的制定和修改；财务预算决算、资金安排使用；村(社区)治安维护、环境卫生清理、道路交通整治等公共事务；当地居民反映强烈、迫切要求解决的实际困难、问题和矛盾纠纷等。

乡镇(街道)党(工)委和乡镇(街道)政府(办事处)及其派出机关、村(社区)党组织、村(居)民委员会、村(居)务监督委员会、村(居)民小组、驻村(社区)单位、社区社会组织、业主委员会、农村集体经济组织、农民合作组织、物业服务企业和当地户籍居民、非户籍居民代表及其他利益相关方均可以作为协商主体。

办法指出，通过强化已有的城乡社区协商平台，探索建立多渠道、多元化、多层次的协商新平台，完善城乡社区协商机制。协商成果落实情况要在规定期限内通过村(居)务公开栏、社区刊物、村(社区)网络论坛等渠道实行“一事一公开”，接受群众和社会监督。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 张效纲）