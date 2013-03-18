“洛阳风机”助稳“复兴号”

近日，由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组——“复兴号”首次在京沪高铁开展时速350公里体验运营。

高速运行下的“复兴号”动车组，正是采用了洛阳北方玻璃技术股份有限公司子公司——洛阳北玻台信风机技术有限责任公司创新研制的冷却风机，保障了提速后动车组的安全稳定运行。

北玻台信公司总经理李建森介绍，“复兴号”是按照时速350公里运营研发制造的中国标准动车组，每一节车厢上都有大功率变压器和变流器，负责把高压电从电缆导入机车，并分配到牵引系统等各个工作元器件上，在运行中，需要风机持续为变压器和变流器进行空气冷却，确保电力“中枢”不因过热发生故障。

早在2011年，北玻台信公司就开始为“和谐号”动车组配套设计制造冷却系统用风机组。为“复兴号”配套，企业面临不少全新的研发难题。

“复兴号”动车组有CR400AF和CR400BF两种型号，试验速度均超过400公里/小时，高于“和谐号”动车组，这就要求风机更高效地将电能转化为风动能为其降温。

由于“复兴号”大量采用中国标准，供电频率由60赫兹变更为中国轨道交通普遍采用的50赫兹，频率的降低导致风机转速降低，给效率的提高带来了更大的挑战。

去年以来，北玻台信公司与清华大学开展产学研合作，利用国际先进的流场仿真软件和静态应力仿真软件开展气动和力学性能的验证。在研发中，首次融入三元流离心通风机设计理念，在三维空间内考虑空气流动和分布，更加符合空气在离心风机中的实际运行规律，填补了国内外离心通风机行业三元流化研发的空白。

最终，该公司研发的风机在降低频率和不增大尺寸的情况下，综合效率较原有产品提高5%以上，且在时速400公里以上的试验速度下实现振动速度低于3.6毫米/秒，满足了“复兴号”持续高速运行下的高标准要求。

近年，作为研发高品质通风系列机械的科技型企业，北玻台信公司围绕“和谐号”高铁机车CRH380等车型开展冷却风机的国产化研发，获得EN15085国际轨道交通焊接体系认证和中国铁路总公司所用全部风机的供应资格。此次产品在“复兴号”上的应用，再一次印证了企业在高铁领域的创新实力，助力“洛阳风机”迈向更广阔的市场。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）