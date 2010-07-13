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洛阳钓鱼者多被困在哪些地方？这份安全指南请收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-09 09:04
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　　眼下，我市正处于主汛期，洛河蓄水减少，不少河段河床裸露出来，一些垂钓者不顾危险，涉水到河心岛或浅滩上垂钓。令人悲伤的是，日前，有一名老人因此发生不幸。

　　根据市城区河流垂钓规定，洛河、伊河、瀍河、涧河4条河流市区段，除了水面道路及桥梁部分，都可供市民免费垂钓。然而，每年汛期，市相关部门都会收到不少因钓鱼而引发的求助。

钓鱼爱好者在洛阳桥附近钓鱼

　　钓鱼者多被困在哪些地方？这些地方的周边环境存在哪些安全隐患？

　　这个悲伤事例，希望能引起您的警惕

　　“每年夏天，我们都会遇到这样的悲剧。”昨日，市神龙水上义务搜救队队员李志民说，7月31日13时许，他接到相关部门指令，在李楼洛河大桥(又称李城桥)附近，有个钓鱼的男子落水找不到了。他和两名队员到场时，瀍河派出所民警正在岸边搜寻落水者。

　　李志民从市民吴先生处得知，当日上午，吴先生到该地钓鱼，到地方后发现忘带一个渔具，他跟旁边一名垂钓的老人打招呼后回家取。然而，等他回来时，看到老人没了踪影，但鞋子、渔具还在岸上。起初，他以为对方有事临时离开，可半天没见人回来，这才预感不妙，立即报警求助。

　　李志民和队友从老人钓鱼的地方下水搜救，很快就找到了落水的老人。遗憾的是，老人已不幸离去。

　　“我们把老人从水里抱出来时，他身上还缠绕着渔线，我们怀疑是因渔线断了，老人下水捞渔线时发生了悲剧。”李志民说。

钓鱼爱好者在洛阳桥附近钓鱼

　　不少人偏爱去河心岛、浅滩等地夜钓

　　入夏以来，洛河沿线跨河大桥下及附近河心岛、浅滩上有不少垂钓者聚集，他们为何如此青睐这些地方？记者连续两天在凌波大桥、洛阳桥附近的洛河河段走访。

　　8月2日19时许，记者来到洛阳桥下，由于蓄水较少，不少地方的河床裸露出来，有人在河边玩耍嬉闹，有人在垂钓。常年来此垂钓的张先生说，跨河大桥下一般地势平坦开阔，加上大桥有遮阳功能，因此大家喜欢在桥下及周边钓鱼。

　　约1个小时后，天黑下来，河道内的一些情况已较难观察清楚，前往河心岛及浅滩的人却逐渐多了起来。

　　记者询问一名夜钓市民为何要涉水到桥下钓鱼，是否担心遇到河水突然上涨等危险情况。他说，桥下凉快、人少，不容易惊扰到鱼儿。他还觉得，遇到河水上涨或其他危险的概率极低，可以忽略不计。

　　另一名夜钓市民陈先生说，他钓鱼有10多年了，夏天晚上凉快，他一般钓到晚上12点左右。对于潜在的河水突涨等情况，他说从没遇到过，自己多留意就行。

　　随后，记者又走访凌波大桥、李楼洛河大桥等地，目击情况基本相似。记者感觉到，不少钓鱼人存在为这一乐趣，放松警惕、忽视被困危险之中的情况。

市民在瀛洲桥下夜钓

　　有人拿生命垂钓，潜在危险就埋伏身边

　　记者通过晚报公开报道等渠道搜集、梳理资料发现，自2014年6月以来，洛河市区段仅因钓鱼被困事件就有五六十起，尤以一些桥梁、浅滩附近水面较为多发，且集中在入夏以来的汛期，我们请多次参与此类救援的市神龙水上义务救援队队员予以分析。

钓鱼爱好者在洛阳桥附近钓鱼

　　地点：凌波大桥桥下

　　时间：2014年6月29日下午

　　事件：突然上涨的河水将桥下数十名垂钓者围困，因水流湍急，他们无法涉水到岸边，后在水上义务救援队队员、消防队员、民警等一二十人历时近两个小时的帮助下，这些人才得以脱险。

　　地点：凌波大桥西侧橡胶坝北端

　　时间：2017年6月27日23时许

　　事件：一名夜钓男子被困。

　　地点：凌波大桥东侧约200米

　　时间：2016年7月31日晚

　　事件：一男子划橡皮艇到该处钓鱼，不料一场暴雨突如其来，导致河水水位猛涨，男子被困岛上，只得打开手电筒求救，最终在多方协调、努力下脱离危险。

　　点评：凌波大桥东侧河道上，有不少水生植物和人工岛，周边水域水位看似很浅，其实有些地方水深两三米甚至四五米，表面看似平静，水下易藏暗流、漩涡，一旦落水，一些水生植物易缠绕到人身上。

　　地点：洛阳桥西侧

　　时间：2016年8月3日14时许

　　事件：在洛阳桥西侧河段，3个小伙子涉水至河心浅滩钓鱼被困，后经消防队员施救脱险。

　　点评：洛河水位下降后，河堤斜坡青苔裸露变“滑坡”。同时，河道铺设的石头经铁网加固，一些人涉水到河心浅滩垂钓容易被绊住或困住。

　　地点：李楼洛河大桥西侧橡胶坝

　　时间：2016年7月21日中午

　　事件：李楼洛河大桥西侧橡胶坝南岸，一男子钓鱼被水困在橡胶坝旁边一平台。

　　地点：李楼洛河大桥东侧

　　时间：2014年9月15日11时许

　　事件：6名男子到该地浅滩钓鱼，被从上游突来的河水阻断回路，经消防队员救援两个多小时才脱险。

　　点评：李楼洛河大桥东侧河段开发程度较小，与洛河其他河段不同的是，河道不平整，河底布满鹅卵石，处于下游，水流速快，深浅不一，且附近人流量较小，若发生意外不易被人发现。如遇大风等极端天气，在附近河心岛、浅滩钓鱼极易被困。

钓鱼爱好者在洛阳桥附近钓鱼

　　放水时间无规律可循，河水清变浑是来水征兆

　　不少垂钓者被困与夏季汛期河水突然上涨有关，那么，上游放水时间是否有规律可循？

　　市河渠管理处工作人员说，每年汛期一般为5月至9月，其中，7月上旬至8月下旬是主汛期。主汛期为确保洪水到来河道畅通，橡胶坝高度降低，蓄水下放，河水水位下降，一些河床因此裸露。

　　“上游放水没有固定时间，一般根据蓄水情况而定。”工作人员说，汛期上游来水时间不可控。洛河上游有一二十条支流，夏天强对流天气多，一旦上游局部地区下暴雨，形成山洪倾泻而下，也会造成山洪过境时河水短时间上涨。

　　记者从市神龙水上义务搜救队获悉，今年5月至7月，搜救队共接到8起来自垂钓者的求助，其中3起在李楼洛河大桥附近，2起在凌波大桥附近，剩余3起在洛河沿线。

　　“这8起求助，除了因河水上涨垂钓者被困，还有就是钓鱼的线断了，垂钓者到河里捞鱼钩或鱼漂，结果发生被困等意外，另一种情况是，垂钓者在斜坡处钓鱼，不慎失足滑入深水无法脱险。”市神龙水上义务搜救队队长杨红山说，汛期时，市民不要心存侥幸，冒险去河心岛、河滩等地垂钓，一旦上游放水或山洪下来，会在垂钓者不知情的情况下阻断其后路。

　　此外，若垂钓者发现水由清变浑，极可能是上游来水的征兆，要警惕钓鱼点周边环境是否安全。

　　相关链接

　　记者在走访中发现，不少垂钓者不分时间与场合，在洛河沿线垂钓。其实，根据我市相关规定，不仅对垂钓时间有限制，还对垂钓区域有限制。

　　根据《洛阳市城区河流垂钓管理规定》，不得在晚上9时至次日早晨6时垂钓，不得使用联体钩、串挂钩等方法垂钓，不得下网捕捞。此外，禁止在禁钓区、禁钓期内垂钓，占用城市道路(含桥梁)垂钓；驾船入河垂钓。

　　记者从渔政部门了解到，洛河、伊河、瀍河、涧河4条河流市区段，可以供市民垂钓，不过水面道路及桥梁是不允许垂钓的，比如凌波大桥、王城大桥、洛阳桥等，毒鱼、电鱼、驾船捕鱼及在河中搭建钓鱼平台等行为也是被禁止的。（洛阳晚报记者 魏巍 余子愚 通讯员 叶军桥/文 记者 李卫超/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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