全民读书和全民健身一样重要

我市有了首个24小时不打烊的图书馆，对此，@河洛风欣喜不已地赞道：这个不错啊！有人则感觉遗憾，@韦子和@心如止水连连追问：西工区为什么没有呢？我们这儿要是也有该多好！

别急，一切都会有的，未来，我市计划选址建设一批城市书房。@梅子感叹：生活在一个有漂亮书房的城市，无疑是幸福的。确实，提升城市气质，需要好的“容颜”与“心灵”。@似水流年认为：如今，市民健身活动已开始普及，健康与塑型成为人们对生活的渴望与追求，其实全民读书和全民健身一样重要，全民阅读就是让大家由内而外地享受精神愉悦，用书香滋养人生。

@春雨潇潇对此深有体会：我刚上班时，总是与人处不好关系，业余时间便买了一些有关为人处世的书来看，久而久之，我意识到自己的不足，改变了自己的言谈及行为方式，谦虚谨慎、不争名利的人生信条让我的格局变大，与周围人愉快和谐地相处。@碧水蔚蓝的打算是：如今亲子阅读已经成为很多家庭的生活方式，我们这些退休的人，有大把空闲时间，可以仔仔细细地多读书、读好书，不再像过去那样走马观花、不求甚解地看书。

有了好的读书环境，如何培养、提升全民读书意识？@黄河谣说了他的读书心得：把书籍当成生活的必需品，让阅读真正成为一种生活方式和习惯。@沧海一粟最后建议：24小时书屋不要把传统阅读和移动阅读割裂开，除了开发深度阅读模式，还要开发手机阅读内容，这也是适应现代阅读的举措。与此同时，举办各种新颖的读书会，为人们提供阅读交流的场合和机会，将有效提高全民阅读的积极性和阅读质量。 (冯保萍)