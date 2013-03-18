自助图书馆让你爱上“深阅读”的文化福利

不打烊的图书馆，提供能满足读者“深阅读”需求的服务，比如适合“深阅读”的书籍、愉悦的“深阅读”环境等，实现与网络阅读的差异化，能够吸引更多的市民走进自助图书馆，爱上“深阅读”。

我市有了首个24小时不打烊的图书馆，环境幽雅像咖啡馆，借书还书全自助，万余本图书多点通借通还……

自助图书馆不受传统图书馆开、闭馆时间的限制，能提高服务体验，是传统图书馆的有益补充。对于整日奔忙的都市人来说，自助图书馆无疑是一种文化福利。

事实上，除了给忙碌的现代人提供阅读便利，自助图书馆更肩负一项特殊“使命”，传承“深阅读”的习惯。

不可否认，网络给人们的生活带来极大的便利，微信、微博及各种阅读软件的兴起，使得很多人的阅读方式逐渐改变，阅读正变得越来越简单、随意、碎片化。手机阅读虽然快捷，但是弊端也显而易见：阅读变成了标题浏览式、内容跳跃式，多是浅尝辄止、不求甚解的“浅阅读”，追求短暂的视觉快感和心理愉悦。

对任何年龄段的人来说，“深阅读”和“浅阅读”都必不可少。网络与手机或许可以满足“浅阅读”的需求，“深阅读”一般只能靠阅读纸质书来实现。你不可能在等公交车的时候，聚精会神地捧着手机，阅读马塞尔·普鲁斯特的《追忆似水年华》；也难以在吃饭的间歇，拿着手机研读《红楼梦》。

一座有底蕴的城市，一定是一座弥漫着书香的城市。我市设立自助图书馆，就是倡导全民阅读、建设“书香洛阳”、完善公共文化服务体系的有力举措。

未来，洛阳的自助图书馆会越来越多，让人欣喜和振奋。不打烊的图书馆，提供能满足读者“深阅读”需求的服务，比如适合“深阅读”的书籍、愉悦的“深阅读”环境等，实现与网络阅读的差异化，能够吸引更多的市民走进自助图书馆，爱上“深阅读”。

希望忙碌的你，抽时间走进自助图书馆，铺开一本书，一边慢慢品读，一边细细思考，享受“深阅读”带来的厚重与丰实，享受这项文化福利。（新闻观察员 洛谭）