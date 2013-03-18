丝绸之路文化交流中心项目研讨会在洛举行

昨日，丝绸之路文化交流中心项目研讨会在上阳宫文化园举行，来自省内外文化旅游等行业的专家学者，共同为我市丝绸之路文化交流中心建设建言献策。

建设丝绸之路文化交流中心是省委、省政府的要求。《河南省参与建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路实施方案》明确提出，要提升华夏历史文明传承创新区的国际影响，与沿线国家合作建设一批人文交流平台，打造丝绸之路文化交流中心。在我市九大体系60个重大专项中，明确提出要建设丝绸之路文化交流中心项目，构建文化交流平台，提升洛阳作为“一带一路”重要节点城市的文化影响力，提升洛阳在国际国内的良好城市形象。

市委常委、宣传部部长杨炳旭在致辞中表示，洛阳市委、市政府高度重视丝绸之路文化交流中心建设工作，我市将以此次研讨会为契机，兼听并蓄、取长补短，坚持高标准、高水平对项目进行谋划建设。同时强化责任、真抓实干，力争丝绸之路文化交流中心早日建成、早见成效。

研讨会上，10余位专家学者纷纷提出意见和建议。他们一致表示，洛阳是“一带一路”重要节点城市，应充分发挥历史文化资源优势，以丝绸之路文化交流中心建设为契机，进一步扩大开放，积极融入丝绸之路经济带建设，加强与丝绸之路沿线城市的合作，进一步提高城市知名度和美誉度，带动洛阳经济社会发展。

副市长魏险峰等参加研讨会。 （洛阳日报记者 李东慧 戚帅华）