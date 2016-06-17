洛阳晚报重走丝路第三季将于9月6日启程 反响火爆

晚报“牡丹使者”重走丝绸之路大型文化采风活动(以下简称重走丝路)第三季启动的消息发布后，(详见本报7月20日A12版)在社会上引起强烈反响，日前，不少国际友人也希望参与其中，祝福和期盼纷至沓来。

两年前的约定将在意大利兑现

“看到采风团途经意大利的消息，我真的无比激动，两年前的约定终于成了现实。”意中国际艺术文化交流协会主席郭林说。

2015年7月24日、25日，郭林曾携佛罗伦萨美术讲师Leigh Kaplan等一行，慕名来到洛阳日报报业集团，与重走丝路大型文化采风活动策划团队进行座谈，希望与重走丝路采风活动展开新一轮的深度合作。在座谈会上，Leigh Kaplan说，佛罗伦萨和罗马是全世界艺术人才会聚的地方，希望丝路使者们能到达罗马，与当地艺术家进行交流。郭林也希望能搭乘《洛阳晚报》的“丝路快车”，与洛阳进行更多的文化艺术领域的交流。

坚守着促进中西文化交融、延续丝路精神的使命，本报这趟“丝路快车”终于要开到佛罗伦萨，兑现两年前的约定，本次重走丝路采风团将在佛罗伦萨和罗马举办多场异彩纷呈的文化交流活动。

荷兰籍华人心系重走丝路

今年57岁的荷兰籍华人黄隐出生于我国台湾地区，11岁时随父母移居荷兰，多年来，他一直致力于中欧文化的交流，曾发起“丝绸之路生态文化万里行”活动，从北京和内蒙古出发，历时7个月，最终到达阿姆斯特丹，央视《华人世界》栏目更是称他为“重走丝绸之路的文化使者”。

在得知本报重走丝路第三季启动的消息后，黄隐激动不已。他通过朋友联系到我们：“17世纪的荷兰几乎垄断了世界的海洋贸易，大量的物资经海上丝绸之路运抵荷兰，洛阳是陆上丝绸之路的东方起点，如果采风团能来到这里，意义非常重大，这不但是古与今、中与西的文化碰撞，更是海上丝绸之路和陆上丝绸之路的连接。”

遗憾的是，重走丝路第三季的采风路线已经确定，所以，重走丝路第三季采风团对黄隐的诚挚邀请表达了谢意，并表示有机会一定将采风团的脚步延伸到荷兰，共同促进中欧文化的交流。

伊朗老朋友送来祝福

重走丝路第三季不但牵动着荷兰华人的心，更是打开了一名伊朗老朋友记忆的闸门，这位老朋友叫阿里。

2014年，阿里担任重走丝路第二季采风团在伊朗的专职导游，他在伊朗当地是小有名气的中文导游，曾经在北大中文系学习，担任过大学教师，更是对丝路文化颇有研究。

“现在还能很清晰地想起很多细节，这些记忆非常珍贵。”阿里说，他还记得他与重走丝路第二季采风团临别时写的小诗，更是惦念这些中国的老朋友。

阿里说，当他得知本报重走丝路采风团的老朋友们要将脚步延伸到欧洲和非洲后，他由衷地感到开心，并祝福本次采风活动顺利完成，将中国文化和世界文化联系得更加紧密。

重走丝路第三季将于9月6日启程

重走丝路第三季将于9月6日启程，连续参加重走丝路前两季采风团的两名“元老”——著名文史专家郑贞富和中国陶瓷艺术大师、洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和也感慨颇多。

一条“丝路绸带”在纸上绵延，直至终点罗马，郭爱和书写的“重走丝路洛阳启程”八个大字苍劲有力……为了迎接重走丝路第三季，重走丝路前两季部分成员来到位于洛宁的洛阳三彩国际陶艺村爱和小镇，郭爱和说：“洛报集团的重走丝路已经是洛阳的一个品牌，更是洛阳与世界文化交流的重要桥梁。”

郑贞富说，每次重走丝路都感觉身肩使命，通过重走丝路采风活动，越来越多的洛阳元素、丝路元素在世界亮相，越来越多的国际文化交流活动让世界重新认识洛阳。

注：本次采风活动沿途将造访希腊、意大利、梵蒂冈、埃及四国，并与当地联合举办文化交流活动，如果您想跟随我们的脚步，探寻悠远而神秘的丝绸之路，就赶快报名吧，详情可致电15236297591、18037569090垂询。（洛阳晚报记者 刘亮）