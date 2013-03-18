今天洛阳晴天 气温22℃到35℃

昨天清晨醒来，感觉颇有凉意，小记走到阳台上舒展一下身体，蓝天白云、清风拂面，好舒服、好清爽……

前天夜里的降雨洗净了天空。不出所料，昨天早晨，小记的微信朋友圈就被“颜值爆表”的天空刷屏了。网友“菲菲”说：“好庆幸今天起得早，来河边逛逛，这么美好的早晨，要是用来睡懒觉，损失可就大了。”

这样的天气恰好应了立秋三候的一候——“凉风至”，意思是说，刮风时人们会感觉到凉爽，此时的风已不同于暑天的热风。

不过，如果您昨天9时以后才出门，可能就错过了难得的凉爽。随着太阳升起，地面温度逐渐升高，到了中午，气温已经达到30℃。

市气象台预计：今天晴天间多云，西北风3级到4级，气温22℃到35℃；明天晴天间多云，西北风2级到3级，气温22℃到37℃。

对比前些天的气温，小记发现，虽然这两天的最高气温仍居高不下，但最低气温明显下降，清晨和傍晚都有凉风，您不妨走出空调房，到室外散散步、做做操。

气象专家提醒，立秋节气暑热未尽，虽凉风时至，但天气变化无常，即使在同一地区也会出现“一天有四季，十里不同天”的情况。因此，着衣不宜太多，否则会影响身体对气候的适应能力，易受凉感冒。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）