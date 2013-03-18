长安路三社区：评选“最美院落”，构建和谐家园

小区“银发巡逻队”在巡逻

亮相社区

涧西区长安路办事处长安路三社区

亮相缘由

组织居民评选“最美院落”，鼓励居民共同维护建设小区

本月初，涧西区长安路三社区每三个月举行一次的“最美院落”评选活动如期举行。小区卫生情况、志愿者服务、治安环境、邻里和谐程度，居民们按照这“四美”标准打分之后，“最美院落”出炉了。这次当选的小区，是举行志愿者活动最踊跃的23号院。

1 “最美院落”咋评选？有“四美”标准

昨日上午，《洛阳晚报》记者来到长安路三社区23号院，刚一进门，就看到十几名戴着红帽子的居民正在列队巡逻：有人仔细查看每栋楼是否存在安全隐患，有人捡起路上的垃圾……在小区保安室附近，坐着几名正在聊天的居民，看到陌生人进入，他们立即上前询问；小区广场上，几盆鲜花开得正艳，一位老人正在修剪枝叶……

“‘最美院落’评选活动是从今年2月开始的，三个月举行一次，根据居民的打分排名。”长安路三社区相关负责人说，辖区一共有8个院落，有的由物业公司管理，有的实行业主自治，为了调动大家共同维护小区的积极性，社区推出了“最美院落”评选活动，并制定了小区卫生情况、志愿者服务、治安环境、邻里和谐程度四项标准，作为评分的依据。

为公平起见，工作人员会按照居民总数的比例发放“考卷”，避免大家只投自己居住的小区，每次评分结果出来后，社区组织辖区网格长和党员进行“复评”，通过举手表决的形式确定最终结果。

2 每个院落都有特色，志愿者功不可没

从年初开始评选“最美院落”到现在，已经有2个小区当选，而上次成为“最美院落”的24-3小区，是以干净整洁获得荣誉的。“辖区的8个院落，各自都有特点，离不开志愿者的维护。”工作人员说，就拿23号院来说，由近30名志愿者组成的“银发巡逻队”功不可没。

75岁的杨光荣是“银发巡逻队”的队长，每天带领大家在小区巡逻。“我们每天上午集合，整个小区和沿街商户都是巡逻范围。”杨光荣笑着说，老年人时间比较充足，发挥余热做点儿力所能及的事情，心情也舒畅。

杨光荣这话不假。80岁的李东海老人平时喜欢种花，加入“银发巡逻队”后，他把自己种了多年的几盆花搬到了院里，美化小区环境。“别看李师傅这么大岁数，天天一大早就下楼浇花，还打扫卫生。”一名居民称赞道。

3 居民参与感不断增强，邻里之间更加和谐

“最美院落”评选活动，让居民维护小区的参与感更强了——被评为“最美院落”的受到鼓励，努力把小区打造得更美好；没评上的再接再厉，努力建设好小区。

64岁的朱顺莉是个热心肠，因为乐于助人，居民谁家遇到难事儿都会先想到她。“现在，主动给别人帮忙的人比以前更多。”朱顺莉说，小区孤寡老人买菜不方便，总会有人买好后送到老人家里，碰上楼上漏水殃及楼下的事情，上门劝和的邻居有时还自掏腰包找工人维修，化解双方矛盾。

“前一阵子我们去小区走访，看到有的居民正在自发清理乱堆乱放的垃圾。社区评选‘最美院落’，不排除某个小区‘连任’，只要排名第一就可以。”社区相关负责人说，除了公示，他们还准备制作牌匾悬挂在当选小区的门口，增加居民的集体荣誉感，鼓励大家共建“四美”小区。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 郑玉平 文/图）