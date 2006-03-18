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洛阳：扛起民生责任 办实事促共享

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-09 09:01
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　　改革发展的目的，最终是让老百姓过上好日子。

　　今年以来，我市坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，以打赢脱贫攻坚战为重点，着力办好民生实事，稳步推进重大民生工程。随着各种资源向民生领域聚集、各方力量向民生领域聚合，群众得到了越来越多看得见、摸得着的实惠。

　　省委常委、市委书记李亚在全市上半年重点工作推进会议上强调，要牢牢抓住保民生这个底线，始终带着责任和感情为群众服务，察民情、办实事、解民忧，不断提升公众的获得感、幸福感。

　　念兹在兹，全力以赴。

　　把脱贫攻坚使命扛在肩上

　　按照2019年全市实现整体脱贫的目标，今年我市计划完成188个贫困村、81200名贫困人口脱贫任务。

　　一段时间以来，本报记者兵分多路，到我市贫困村驻村蹲点采访，与扶贫干部同吃同住，和贫困群众深入交流，记录着正在进行的波澜壮阔的脱贫攻坚战——

　　路通了，有水了，建广场了，搬新家了，还能看电视节目了……基础设施短板加速补齐，群众生活条件越来越好；靠到户增收项目养了猪，靠扶贫贷款发展了农家院……撸起袖子加油干，大伙儿的心气和干劲越来越足；抛家离口、吃住在村，夙夜为民，不辞辛苦……扶贫干部真情投入，同样暖人肺腑。

　　上半年，我市按照“缺啥补啥”的原则，加快完善贫困村基础设施，易地扶贫搬迁完成全年工程总量的66%。与此同时，全市开工扶贫产业基地项目21个，带动贫困户15560户；与义乌签订了26亿元来料加工业务合作协议，助力产业扶贫；新增小额贷款7798.2万元，转移劳动力17073人，更多贫困群众收入有了增长。

　　脱贫项目快马加鞭，问题整改也贯穿始终。

　　上半年，全市上下按照精准扶贫、精准脱贫要求，全面推进脱贫成效考核问题整改。此轮整改聚焦国家、省通报的4大类10个问题及我市自查的14类104个问题，严格落实对问题一个村一个村查摆、对档卡一户一户校准、对资金一笔一笔审核、对帮扶一项一项抓实、对政策一条一条落地、对责任一级一级到人的“六个一”要求，扎实推进档卡整改、系统整改等，着力实现贫困户识别、贫困户退出、扶贫资金使用“三个零差错”和工作精准度、社会认同度、群众满意度“三个明显提高”的整改目标。

　　下半年，我市将紧盯年度脱贫攻坚目标任务，全面落实“八个着力”要求，即着力打牢基层基础，着力强化产业支撑，着力推动易地搬迁，着力完善兜底保障，着力做细群众工作，着力做到统筹推进实施，着力汇聚工作合力，着力强化责任作风，坚决打赢脱贫攻坚战。

　　把民生实事办到群众心坎上

　　吃得更放心，住得更宽敞，行得更通畅，环境更优美……人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。

　　今年年初，市委、市政府经反复论证，并公开征求社会意见，最终确定《2017年洛阳市重点民生实事工作方案》，明确了涉及脱贫攻坚、文化体育、医疗卫生、就业创业、社会保障、城建交通等11个领域60项87件具体工作。

　　一诺千金、有诺必践。把好事办好，办到老百姓的心坎上，是民生实事办理中一以贯之的原则。

　　一条保通路，架起民心桥。在古城路快速化改造中，把麻烦想在前面，规划建设保通道路，赢得普遍支持和赞许。如今，“修路先保通，利民不扰民”的理念，在涉及城建交通领域的民生实事办理中全面落实。

　　无独有偶。供热基础设施薄弱是我市城市建设的突出短板，城市区集中供热普及率仅为四成多。今年，我市明确提出新增集中供热面积1000万平方米，使集中供热普及率超过70%。

　　一年提高近30个百分点，难度可想而知，如何实现？答案是“冬病夏治”。炎炎夏日里，一场关于冬季供热的施工大会战全面打响，目前已完成新增集中供热面积629万平方米。

　　上半年，我市完成或基本完成全年目标的民生实事20件，主要包括为160所中小学校配备教学设备，建成并投用老城区体育公园；提高城乡最低生活保障标准，完成启明南路、联盟路、武汉路大修工程；完成绿化12万亩；完成邙山渠改造工程，引黄河水入瀍河等。针对上半年进展缓慢的民生实事，我市将强化督查、全力推进，决不能让承诺落空、失信于民。

　　民生实事确定由群众“点菜”，民生实事办理让群众“点赞”。下一步，我市将积极回应群众期盼，着力把群众想干的事变为党委、政府要干的事，把党委、政府干成的事变成惠及群众的事，真正把民生实事办到群众心坎上。

　　全力营造和谐稳定社会环境

　　人民安居乐业、社会和谐稳定，是提升城市幸福感的基石。我市坚持把工作做在前头，把矛盾和隐患化解在前头，确保全市大局和谐稳定。

　　今年，我市加强平安洛阳建设，持续完善社会治安立体防控体系，加强和创新社会治理，着力防范化解各类风险，严厉打击违法犯罪活动，全力维护社会治安大局持续平稳；坚持源头治理，化解信访积案，引导群众依法有序反映诉求，在做好信访工作中了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心。

　　安全红线也是发展底线。我市将进一步强化安全生产，坚决落实安全生产责任制，深入开展安全生产大检查活动，加大对消防、道路交通、矿山等重点领域隐患排查治理力度，确保不发生重特大安全生产事故，确保全市安全生产形势持续平稳。

　　针对我市尾矿库数量多、隐患大的突出问题，我市决定用3年时间对229个尾矿库进行综合整治，其中今年治理122个。目前，上半年计划完成的81座尾矿库整治任务已经完成，并加快进行检查验收。

　　此外，我市还将统筹抓好防汛、地质灾害防御、食品安全等重点工作，切实保障人民群众生命财产安全。（洛阳日报记者 白云飞）　

　　各界热议

　　市扶贫办主任杜中岳：脱贫攻坚讲的是政治，干的是民生，体现的是大局，反映的是党性。越往后，难度越大。要再鼓劲、再发力，切实下好“绣花”功夫，持续做好“精准”文章，稳扎稳打，全力推进，不断积小胜为大胜，让贫困群众同步迈进小康社会。

　　社会学者安峰：群众路线是我们党的生命线和根本工作路线。践行党的群众路线，关键在于为群众办实事。要把群众赞成不赞成、高兴不高兴、满意不满意作为评价标准，兢兢业业、真抓实干，在破解难题中增强服务群众的能力。

　　市民杨豪：这些年，感触最深的是洛阳城市面貌和生态环境的变化，路网、游园、水系、绿化都上了层次。这不仅源于洛阳改革发展的“蛋糕”在做大做优，更得益于党委、政府践行共享发展理念，努力把“蛋糕”分好，让群众尝到更多甜头。 (云飞)
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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