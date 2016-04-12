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著名学者宝世宜接受记者专访：追溯河洛文明，也许比五千年还要久
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-09 09:04
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宝世宜

　　“学界对于文明的定义不同，洛阳地区很早就有古人类活动，细细追溯起来也许比五千年历史还要久。”昨日，著名学者、中国史前文化与文明起源研究中心秘书长宝世宜受邀来到我市，参加丝绸之路文化交流中心项目研讨会。会议之余，她接受了《洛阳晚报》记者的专访，畅谈河洛文化的传承与发展。

　　孕育：远古时期，河洛地区就是人类栖居地

　　伊洛瀍涧蜿蜒萦绕，水草丰盛、森林密布的盆地里鹿儿、兔儿在奔走，树上挂满了果实，大大小小的山洞能遮风挡雨……宝世宜描述了几万年前伊洛盆地的美好景象。她说，就是这样一块风水宝地，孕育了中国的史前文明。“洛阳的小气候非常好，在栾川县发现大量旧石器时代遗址，证明这里是古人类的乐土。”宝世宜说。

　　到了新石器时代，洛阳的地理优势更加明显，成为各方文化的汇集之地。“红山文化、仰韶文化、龙山文化等等相互碰撞，最终催生出二里头。”宝世宜说，任何一个发达文明，都是多种文明相互融合的结果，洛阳长期以来就是四方文明汇聚之地。

　　宝世宜介绍，从旧石器时代到新石器时代，洛阳地区一直是中国人类活动的重要中心，所以细细追溯河洛文明的话，也许比五千年历史还要久。

　　成熟：修运河沟通南北，大粮仓见证辉煌岁月

　　中华文明孕育于洛阳，走向成熟和辉煌也是在洛阳。“东汉是一个伟大的王朝，班超从洛阳出发，苦心经营西域数十载，让丝绸之路重新畅通。”宝世宜说。因此，洛阳早早就成为丝绸之路的重要东方起点。

　　她介绍，还有一个历史人物对洛阳、对中华文明的贡献长期被低估，他就是隋炀帝。她认为，隋炀帝在贺兰山会见西域各国使节，开放边境让商人可以直达洛阳，是具有开创性的大举措。

　　以洛阳为中心修建大运河，让帝国的血脉畅通，南北往来无阻，是利在千秋的工程。“洛阳也因为大运河进入鼎盛时期，天下第一粮仓含嘉仓就见证了那段光辉岁月。”宝世宜说，隋炀帝不惜民力的行为，为隋朝埋下亡国的祸根，却为唐朝的繁荣打下坚实基础。

　　展望：文化旅游切忌跟风，要保留中华文化的“根”

　　“我已经来过洛阳十几次了，每次都能看到新变化，感觉洛阳的发展很稳健，这很不容易。”宝世宜这样感慨。她表示，作为著名古都，在城市发展上不能急功近利，在文化旅游产业上更是如此，切忌盲目跟风，这一点洛阳做得很好。

　　宝世宜还提醒，洛阳应该找准自身优势，推出让人眼前一亮的项目或者线路。“关键还是突出‘根’文化，这是其他地区所不具备的。”宝世宜说。

　　她建议，洛阳需要在挖掘自身文化上多下功夫，比如在老子文化、礼乐文化、洛学文化上的宣传还不够，也缺乏相应的景点、纪念馆等。“这些都是中华文明的重要组成部分，将来有很大的发展空间。”宝世宜说。（洛阳晚报记者 潘立阁 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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