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丝绸之路文化交流中心项目研讨会在洛阳召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-09 09:14
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　　传播丝路文化，打造洛阳名片。昨日，洛阳旅游发展集团组织的丝绸之路文化交流中心项目研讨会在上阳宫文化园举行，来自山东大学、东南大学、中国建筑西北设计研究院等单位的专家齐聚一堂，为我市弘扬丝路文化出谋划策。

　　与会专家一致认为，洛阳是丝绸之路的重要东方起点，也是丝绸之路经济带重要节点城市，汉魏洛阳故城遗址、隋唐洛阳城定鼎门遗址、汉函谷关遗址等文化遗产代表着洛阳在丝绸之路的文化核心城市地位。

　　在我市的九大体系60个重大专项中，明确提出要建设丝绸之路文化交流中心项目，构建文化交流平台，提升洛阳作为“一带一路”重要节点城市的文化影响力，提升洛阳在国际国内的良好城市形象。同时，我市还要加快推出一批文艺精品力作，把洛阳厚重的历史文化展示出来。

　　在研讨会上，中国建筑西北设计研究院策划中心主任兼文旅中心副主任罗育斌表示，洛阳建立丝绸之路文化交流中心拥有得天独厚的历史优势和区位优势，应当把握城市文脉，打造一个集文化性、商业性、休闲性于一体的综合体，成为响应“一带一路”倡议的各国在中国的旅游宣传集中地。

　　著名学者叶鹏认为，河洛文化不是一个地区文化，而是中华民族的根文化。在挖掘丝绸之路文化时，要保证文化既原汁原味，又有所创新。“拿商品来说，郭爱和、李学武两人做出了很多探索，这也是传播丝绸之路文化的重要途径。”叶鹏说。

　　中国史前文化与文明起源研究中心秘书长宝世宜表示，洛阳是中华文明的重要发源地，河洛文化很早就随着丝绸之路传播开来。在新的历史机遇下，洛阳应当发挥优势，打造成传播丝路文化的“窗口”，让更多人认识中国。

　　副市长魏险峰等参加研讨会。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：马佳佳]
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