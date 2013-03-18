编者按

昨日，《人民日报》头版《今日谈》栏目刊发洛阳日报评论员(洛平)撰写的评论《激活军民融合的春水》。文章以中船重工第七二五研究所推进军民融合取得显著成效为由头，阐发了“在改革创新上下好先手棋，以融合的自信建立自信的融合”的观点。洛阳日报今日予以转发，以期各级各部门抓住机遇，开拓思路，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

83.6米长，竖起来相当于30层楼的高度！近日，中国最长风电叶片在中部一家军工科研所旗下的科技公司下线。近年来，该所以实际行动推进军民融合，形成了科研与产业良性互动，经济规模达到90亿元，其中90%以上来自民品产业。

长期以来，军民科技资源共享不足；如今，这一局面正在被打破。“军转民”“民参军”步伐持续加快，一批批融合成果喜人；各地融合基地、示范园区蓬勃兴起，一项项军地战略合作势头良好。同时，各地以深化改革提高军民协同创新能力，让以研究见长的专注科研、有市场头脑的主打经营、能工巧匠们主攻生产，逐步激活了军民融合的一池春水。

当今的军民融合发展，进入了以“创新引领、多点突破、能力重塑”为特征的新阶段。我们唯有在改革创新上下好先手棋，以融合的自信建立自信的融合，才能把军民融合搞得更好一些、更快一些。（邓德洪）