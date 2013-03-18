今日，我省对口专科征集志愿

今日，我省普通高招对口招生专科批征集志愿，共有56所高校参与。晚报高招帮帮团成员、市招办普招科科长高冰南提醒，征集志愿时间为今日8时至18时，相关考生可抓住机会填报。

●生源范围：凡对口招生类考生成绩达到省定对口招生专科分数线，且符合本批次生源条件，当前未被录取的考生可填报。

●填报方法：拟选报征集志愿的考生，须于今日18时前登录省招办网站(www.heao.gov.cn)，查阅相关信息，凭本人账号和密码登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态，进入填报志愿界面填报。逾期网上填报系统关闭，考生将无法再进行任何填报操作。

考生可选报1个至5个高校志愿，1个至4个专业志愿和是否同意调剂专业志愿。征集志愿按平行志愿规则投档，只投填报本次征集志愿且符合相应条件的考生档案。

已录取或因电子档案尚在运转过程中而无法填报征集志愿的考生，可根据系统相关提示予以核查或向市招办咨询(咨询电话：63252373)。

●特别提醒：考生在填报征集志愿时，要注意查阅省招办网站6月24日发布的《关于公布2017年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生招生计划的通知》中有关征集志愿学校的收费标准、办学地点等情况，尤其要认真阅读所报学校的招生章程有关要求和说明。征集志愿一经提交，考生不得放弃。

另悉，我省专科提前批昨日征集志愿，今日录取结束。（洛阳晚报见习记者 刘敏）