洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

挂牌4个月，洛阳片区新入区企业超千家

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-09 09:04
分享到：

　　记者昨日从中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区管委会获悉，挂牌4个月以来，洛阳片区有效激发市场主体注册活力，截至昨日新增入区企业1017家，其中80%以上属于服务业企业。

　　作为第1000家新入区企业，7日，洛阳坤正自动化设备有限公司负责人来到自贸区洛阳片区综合服务中心，领取了工商营业执照。

　　“自贸区办事效率高、营商环境好，这是吸引我们在这里注册的重要原因。”该公司总工程师王建辉说，公司主要生产用于流水生产线的自动化设备。洛阳制造业企业众多，市场需求旺盛，他们对企业未来发展充满期待。

　　自4月1日挂牌成立以来，自贸区洛阳片区持续引发市场主体注册热潮。截至昨日，自贸区洛阳片区新增入区企业1017家，累计注册资本108.2亿元，涉及交通运输、科学研究和技术服务、互联网、装备制造、软件开发等行业。其中，内资企业1012家，外资企业5家，注册资本过亿元企业18家。

　　企业注册数量增长的背后，是我市在加快政府职能转变、深化商事制度方面的改革创新支撑。目前，自贸区洛阳片区工商营业执照办理时限由5天缩短至1天，实现了“三十五证合一”，简化了办事程序，提高了办事效率，进一步增强了对企业的吸引力。

　　自贸区洛阳片区管委会相关负责人表示，在新入区企业中，服务业企业占比超80%，契合我市产业结构不断调整、第三产业比重稳步上升的基本情况。

　　自贸区洛阳片区重点发展装备制造、机器人、新材料等高端制造业及研发设计、电子商务、服务外包、国际文化旅游、文化创意、文化贸易、文化展示等现代服务业，包含洛阳高技术创业服务中心、洛阳留学人员创业园孵化器、洛阳连飞企业孵化器、洛阳北航科技园孵化器、洛阳市机器人及智能装备孵化器、洛阳国家大学科技园、洛阳卓阳科技园等一批重点产业园。

　　“企业进入片区后将获得更多发展‘红利’，在推动其自身发展的同时，将有效带动区域经济快速发展。”该负责人表示。（洛阳日报记者 孙小蕊 实习生 吴甲临 通讯员 王飞 王梦瑶）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳“硬汉老爹”李春章昨日用上了新假肢
  • ·洛阳市环境污染防治办公室曝光2起环境污染问题
  • ·“谈防腐剂色变”？看看国家食药监总局怎么说
    		•
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
        天气炎热，心烦气躁，懒得出门，有什么运动既能在家做，又能舒缓情绪？如今，中老年人流行打坐锻炼身体。或...
  • ·兔乖乖养成记
  • · 她为什么不想回家
  • ·夏日寻清凉 读书休闲两不误
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 九寨沟7.0级地震 洛阳有明显震感
  • 洛阳市政府常务会议原则通过一揽子攻...
  • 洛龙区新添一所小学
  • 洛阳老城区部分用户将于今日停水有三...
  • 习近平对四川九寨沟7.0级地震作出重要...
  • 明起，4路、5路、9路、56路公交车暂不...
  • 洛阳钓鱼者多被困在哪些地方？这份安...
  • 洛阳“硬汉老爹”李春章昨日用上了新假肢
  • 洛阳首套高层住宅油烟净化设备运行顺利
    		•
    百姓呼声
    洛阳市第一中医院新区医院建设的最新进展
    华林园建设工程何时开工？市园林局回应
    精彩图片
    开元大道将西延4公里 ...
    洛阳龙门站综合交通枢...
    美呆了！洛阳天空上演...
    洛阳市有了首个24小时...
    精彩热帖

    舞步出品 西苑桥夜景

    村民代表大会随拍

    机车工厂叙事

    华夏龙宫 - 鸡冠洞
    /【光影瞬间】酷暑下的人像拍摄
    /美轮美奂的梦幻世界
    /黄河小浪底天女河景区首届“激浪漂流暨摸鱼
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605