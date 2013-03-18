挂牌4个月，洛阳片区新入区企业超千家

记者昨日从中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区管委会获悉，挂牌4个月以来，洛阳片区有效激发市场主体注册活力，截至昨日新增入区企业1017家，其中80%以上属于服务业企业。

作为第1000家新入区企业，7日，洛阳坤正自动化设备有限公司负责人来到自贸区洛阳片区综合服务中心，领取了工商营业执照。

“自贸区办事效率高、营商环境好，这是吸引我们在这里注册的重要原因。”该公司总工程师王建辉说，公司主要生产用于流水生产线的自动化设备。洛阳制造业企业众多，市场需求旺盛，他们对企业未来发展充满期待。

自4月1日挂牌成立以来，自贸区洛阳片区持续引发市场主体注册热潮。截至昨日，自贸区洛阳片区新增入区企业1017家，累计注册资本108.2亿元，涉及交通运输、科学研究和技术服务、互联网、装备制造、软件开发等行业。其中，内资企业1012家，外资企业5家，注册资本过亿元企业18家。

企业注册数量增长的背后，是我市在加快政府职能转变、深化商事制度方面的改革创新支撑。目前，自贸区洛阳片区工商营业执照办理时限由5天缩短至1天，实现了“三十五证合一”，简化了办事程序，提高了办事效率，进一步增强了对企业的吸引力。

自贸区洛阳片区管委会相关负责人表示，在新入区企业中，服务业企业占比超80%，契合我市产业结构不断调整、第三产业比重稳步上升的基本情况。

自贸区洛阳片区重点发展装备制造、机器人、新材料等高端制造业及研发设计、电子商务、服务外包、国际文化旅游、文化创意、文化贸易、文化展示等现代服务业，包含洛阳高技术创业服务中心、洛阳留学人员创业园孵化器、洛阳连飞企业孵化器、洛阳北航科技园孵化器、洛阳市机器人及智能装备孵化器、洛阳国家大学科技园、洛阳卓阳科技园等一批重点产业园。

“企业进入片区后将获得更多发展‘红利’，在推动其自身发展的同时，将有效带动区域经济快速发展。”该负责人表示。（洛阳日报记者 孙小蕊 实习生 吴甲临 通讯员 王飞 王梦瑶）