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洛阳老城区部分用户将于今日停水
有三个地方为您提供免费送水服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-09 09:16
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　　昨日，记者从洛阳北控水务集团有限公司(以下简称水务集团)了解到，为配合地铁1号线青年宫站点建设，水务集团正对中州东路DN400供水主干管进行迁改。9日21时至11日9时，老城区中州东路(北大街以东、民主街以西)两侧区域内的用户，将受到停水影响。

　　水务集团相关负责人介绍，目前，新管道已敷设完成，将进行管道碰通。为做好碰通工作，施工单位已抽调专业人员、机械设备，制订碰通方案，做好施工准备工作。

　　为尽可能地保障受停水影响区域内居民的正常生活，水务集团辖区内的服务营销分公司提前着手，对需要调整的供水阀门进行了摸排，并制定了预防保障计划，停水期间将安排送水车，免费为居民提供送水服务。

　　目前，已确定安排了三辆送水车，分别停在敬事街、图书馆街、青年宫中州东路南侧，将采取流动送水的方式连续送水，直至恢复供水。这三辆车都将于9日20时前到位。

　　温馨提示：在中州东路(北大街以东、民主街以西区域)两侧停水期间，周边部分区域的水压会降低，请以上区域内的用户提前做好储水准备。如施工提前结束，水务集团将立即恢复供水。

　　同时，提醒上述区域内的用户，为避免不必要的浪费，在停水期间，请确保自家的水龙头及其他用水设施处于关闭状态，以免恢复供水后，造成不必要的浪费。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 石俊）

　　相关链接

　　市公交集团工作人员介绍，因地铁施工，西关站(中州中路南侧站点)被围挡，公交车西关发车点进出车辆受到较大影响。为保障公交车出入顺畅，最大限度地方便市民乘车，该集团对停靠此站点的部分线路车辆进行了分流。

　　分流后，此站点停靠的车辆只保留18路、41路、48路、53路，原在此停靠的4路、5路、9路、56路公交车将分流至位于九龙鼎东南侧的公交站，与恒大专线并站停靠，请您乘车时稍加留心。(智慧 元佳静 王明广 王斐)
[ 责任编辑：马佳佳]
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