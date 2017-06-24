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洛阳市政府常务会议原则通过一揽子攻坚方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-08-09 09:04
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　　7日下午，市委副书记、市长刘宛康主持召开市政府常务会议，集体学习《中国制造2025》相关政策，审议并原则通过《洛阳市推进智能化改造攻坚方案》《洛阳市推进工业绿色化改造攻坚方案》《洛阳市推进企业技术改造攻坚方案》《洛阳市化解过剩产能攻坚方案》《洛阳市推进技术创新攻坚方案》等。

　　《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。今年5月，工信部批复同意郑洛新创建“中国制造2025”试点示范城市群。我市正抢抓政策机遇，大力实施“中国制造2025”洛阳行动计划，全力推进制造业升级。会议指出，实施“中国制造2025”洛阳行动计划，是我市深入推进供给侧结构性改革、加快产业转型升级的客观要求，也是巩固提升洛阳中原城市群副中心城市地位、形成带动全省经济发展新的增长极的重要载体。要抢抓机遇、整合资源，以先进装备制造业为重点，瞄准创新驱动、智能转型、绿色发展等关键环节，带动全市装备制造业生产技术水平、智能化水平和综合竞争力全面提升，确保“中国制造2025”计划在洛阳落地生根。

　　转型发展攻坚是省委、省政府确定的重点攻坚战之一。会议强调，实施转型发展攻坚，是落实新发展理念、推进供给侧结构性改革、适应把握引领经济发展新常态的必然要求。各级各部门要认真落实国家、省转型发展相关要求，结合洛阳本地实际，进一步细化提升方案，充分发挥洛阳工业、科技基础优势，紧盯转型重点、攻坚方向、实施路径等关键环节，统筹实施好智能化改造、工业绿色化改造、企业技术改造、化解过剩产能、技术创新等攻坚工作，确保转型发展攻坚战取得实效。

　　会议原则同意西工体育场部分设施和新区自行车场地提升改造方案。西工体育场将对看台、跑道、草皮、赛场灯光等进行改造，更好满足体育训练、比赛需求。新区自行车场地将打造中原地区最先进的全天候室内木质赛道，跻身国内一流室内自行车场馆行列，为承接国内外高水平赛事创造条件。

　　会议听取了近期安全生产工作，以及环境污染防治攻坚战、脱贫攻坚战、重点民生实事推进情况书面报告，传达了近期全省重要会议精神。

　　会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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