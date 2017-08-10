若问古今兴废事，请君只看洛阳城。作为华夏文明和中华民族的发源地之一，洛阳有着5000多年的文明史、4000多年的建城史和1500多年的建都史。历史车轮滚滚向前，一个王朝在此覆灭，又一个王朝在此兴盛。不管是一代圣主或是乱世枭雄，对洛阳来说不过是匆匆过客。

虽说王朝没留下，但东西留下了。

各代王朝为洛阳留下无数珍宝，而每个珍宝都承载一段洛阳的历史。在众多珍品中，这9件宝物洛阳来说意义重大，这里面有“超级国宝”绿松石龙形器、“东方的蒙娜丽莎”、力证丝路起点的景教经幢…………对洛阳来说，每一个都价值连城！

绿松石龙形器 “华夏第一龙”绿松石龙形器

东亚地区最早的核心都邑，中国最早的城市主干道网，中国最早的“紫禁城”……二里头遗址有着数不清的“之最”。经过近60年的发掘，有不少国宝级文物也横空出世。其中，“超级国宝”绿松石龙形器最为耀眼。

该绿松石龙形器出土于宫殿区的3号宫殿基址的贵族墓，放置于墓主人的右臂之上，呈拥揽状，一铜铃置于龙身之上。龙身长约65厘米，巨头蜷尾，龙身曲伏有致，由2000余片各种形状的绿松石片组合而成，每片绿松石大小仅有0.2厘米至0.9厘米，厚度仅0.1厘米。

龙头隆起于托座上，呈浅浮雕状，吻部略微突出，以三节实心半圆形的青、白玉柱组成额面中脊和鼻梁，眼睛呈梭形，轮廓线富有动感，以顶面弧凸的圆饼形白玉为睛。龙身略呈波状曲伏，中部出脊，绿松石片组成菱形主纹象征麟片，分布于全身，龙尾呈圆弧隆起，非常逼真，若游动状，跃然欲生。

中国社会科学院考古研究所研究员、二里头工作队队长许宏介绍，这件绿松石龙用工之巨、体量之大、制作之精之巧、用绿松石片之多，在目前所见中国早期龙形象文物中是独一无二的，堪称国宝。出土时，考古工作者在获取了墓葬的基本材料后，将其整体套箱起取，运回实验室清理。

该文物的出土，也引起了学术界的极大关注，有的学者认为，这件绿松石龙的出土为中华民族的龙图腾找到了最直接、最正统的根源，是真正的“中国龙”。

“最早的中国”——二里头

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