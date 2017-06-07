凤翔温泉荣获携程旅行口碑榜2016年度最受欢迎酒店金奖！

凤翔温泉荣获 携程旅行口碑榜 2016年度最受欢迎酒店金奖！ 100%用户诚意推荐！ 4.8分高分摘得桂冠！ 顾客满意度 鞭策我们不断提升自己 凤翔内部考核的重要指标之一，就是顾客满意度。对高评价、高评分的追求，不断激励着我们完善服务，为顾客提供宾至如归的旅行体验。 我们极尽全力提供用心周到的服务，甚至还会针对不同顾客贴心定制“感动服务”，只希望在凤翔稍做停留的这段时光，会成为一段美丽记忆。 以下截图均来自凤翔顾客在携程的评价： “来洛阳不看牡丹可惜，同样，来洛阳不住凤翔这家温泉酒店也很可惜。”举双手赞成！！ 02 希望每一位服务人员像照顾家人一样照顾每一位顾客，希望每一位顾客在这里有回家的感觉。 03 我们潜心做服务，可不是说说而已的。 04 乐享当下是一种生活态度，与其抱怨工作忙没时间，不如来凤翔，来一场说走就走的“轻度假”。 05 真正舒服的服务，就是让人感到自在，我们一直在为此努力着~ 06 我们是一只训练有素的服务团队，希望每一个顾客在这里都有舒心的体验。 硬件基础设施，软件服务质量，我们的目标是：两手都要抓，两手都要硬~ 08 凤翔温泉，您值得拥有~ 还有许多粉丝走心评价， 在此就不一一展示了。 有句话这样说， 你必须非常努力才能看起来毫不费力。 凤翔摘得 携程2016年度最受欢迎酒店金奖并非偶然， 在奖牌的背后， 凝聚了凤翔全体员工的付出和努力。 这份荣誉， 我们当之无愧！ 当然我们也不会就此停下脚步， 我们的目标是， 让贴心的服务成为凤翔的又一标签， 为每一位在此停留的顾客， 留下一段弥足珍贵的度假记忆。 如此高品质、高服务的金奖酒店， 你真的不想来体验一下吗？ 关于凤翔温泉 扫描关注以上二维码 在线注册会员 更多优惠早知道 咨询热线0379-65179999