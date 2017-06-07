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凤翔温泉荣获携程旅行口碑榜2016年度最受欢迎酒店金奖！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳凤翔温泉旅游度假区 2017-06-10 13:43
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　　凤翔温泉荣获

　　携程旅行口碑榜

　　2016年度最受欢迎酒店金奖！

　　100%用户诚意推荐！

　　4.8分高分摘得桂冠！

　　

　　

　　顾客满意度

　　鞭策我们不断提升自己

　　凤翔内部考核的重要指标之一，就是顾客满意度。对高评价、高评分的追求，不断激励着我们完善服务，为顾客提供宾至如归的旅行体验。

　　我们极尽全力提供用心周到的服务，甚至还会针对不同顾客贴心定制“感动服务”，只希望在凤翔稍做停留的这段时光，会成为一段美丽记忆。

　　以下截图均来自凤翔顾客在携程的评价：

　　

　　

　　

　　“来洛阳不看牡丹可惜，同样，来洛阳不住凤翔这家温泉酒店也很可惜。”举双手赞成！！

　　

　　02

　　

　　希望每一位服务人员像照顾家人一样照顾每一位顾客，希望每一位顾客在这里有回家的感觉。

　　

 

　　03

　　

　　我们潜心做服务，可不是说说而已的。

　　

　　04

　　

　　乐享当下是一种生活态度，与其抱怨工作忙没时间，不如来凤翔，来一场说走就走的“轻度假”。

　　

　　05

　　

　　真正舒服的服务，就是让人感到自在，我们一直在为此努力着~

　　

　　06

　　

　　我们是一只训练有素的服务团队，希望每一个顾客在这里都有舒心的体验。

　　

　　硬件基础设施，软件服务质量，我们的目标是：两手都要抓，两手都要硬~

　　

　　08

　　

　　凤翔温泉，您值得拥有~

　　

 

　　还有许多粉丝走心评价，

　　在此就不一一展示了。

　　有句话这样说，

　　你必须非常努力才能看起来毫不费力。

　　凤翔摘得

　　携程2016年度最受欢迎酒店金奖并非偶然，

　　在奖牌的背后，

　　凝聚了凤翔全体员工的付出和努力。

　　这份荣誉，

　　我们当之无愧！

　　当然我们也不会就此停下脚步，

　　我们的目标是，

　　让贴心的服务成为凤翔的又一标签，

　　为每一位在此停留的顾客，

　　留下一段弥足珍贵的度假记忆。

　　如此高品质、高服务的金奖酒店，

　　你真的不想来体验一下吗？

　　

　　

关于凤翔温泉

　　

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　　咨询热线0379-65179999

　　
[ 责任编辑：周萌]
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