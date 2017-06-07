文化遗产日，揭秘再现博物馆文物场景的故事

昨日，洛阳晚报推出《传承文脉洛阳在路上》特刊，介绍洛阳的遗产保护、利用现状。其中，在《这边上演唐代乐舞表演，那边款款走来一位汉代仕女》一文中，汉服爱好者们再现博物馆中的出土人俑形象，并运用GIF(图像互换)技术，带您穿越回汉唐，一睹古人生活。

古今的碰撞，历史与现代的融合，让读者和网友拍手叫好。如果您觉得穿越一次还不过瘾，今天咱们来讲讲穿越背后的故事。

网友调侃：

文官俑真人像小岳岳

昨日，在晚报官微上，一系列生动的动图再现，大家宛若在时空中穿梭，一秒钟前看的还是文物，一秒钟后画面竟然变成大活人，神态和文物极为相似。

对于这样的创意，网友们纷纷点赞并留言。“李效东”说：“不是电影，不是电视剧。情景再现，很有创意！应该在各个仿古建筑里，大量采取这样的模式，用当年的礼仪与游客互动，增强洛阳经典古文化传播效果。”甚至还有网友调侃道：“文官俑真人好像小岳岳(相声演员岳云鹏)。”

今年，中国文化遗产日的主场城市活动在咱洛阳举办。对此消息，广大网友也纷纷留言叫好：“充分展示洛阳的历史文化和‘一带一路’的文化交流。洛阳这次抓住机遇。”“传承文化彩绘再现，‘一带一路’古城养眼。”……

服饰、场景相同，连人物表情都相似，是怎样做到的

那么，这些动图是怎么做出来的？又是怎样带着大家穿越的呢？制作这些GIF图片的记者说，其实制作过程并不是很复杂，将两张图片放在Photoshop中，经过一系列调试即可完成。不过，其对博物馆的文物实景与后期再现这两张图片的拍摄要求比较高，甚至连人物的神态都需要尽量贴近人佣，否则就算做成了动态图片，也起不到应有的效果。

因此，看似简单的五组图片，背后却是来自洛阳传统文化研究会汉服爱好者们一个多月的辛苦付出。

为将每个人俑都最大限度地真实还原，无论是服饰还是场景，大家都一再琢磨，尤其是人物表情，力求最大限度贴近文物。有些在现实中找不到的物品，大家就自己动手做。《妇人启门图》中妇人头上戴的团冠，就是汉服爱好者自己做的。

在对绿釉骑马帷帽女俑的再现中，在马场里找马不难，但要找到像文物中那样低眉顺眼的马可不容易，大家足足拍了一上午才拍到满意的图片。

想要真实再现，先得下一番考据苦功

在这些图片中，值得一提的是彩绘乐舞组俑。

“对于这组彩绘乐舞俑，我们光讨论就不下20次。”洛阳传统文化研究会副会长李澜说。

先是乐器。因为经历了上千年，人俑手里的竹制和木制乐器早因腐朽而不复存在，大家先是通过人俑的姿态和文献资料考据出6件乐器的名称，然后到处寻找这些乐器。找不到唐代的琵琶就用阮来代替，但筚篥(bìlì)却着实难倒了大家，经过多方求教，终于得知海神乐演奏中还在使用筚篥，这也是洛阳和丝绸之路深厚渊源的又一力证。

乐器找到了，但衣服和头饰在现实中还找不到，大家就根据历史资料自己制作。尤其是两位红衣舞姬，仅其头上的高髻手工制作半个月才完成；颇具异域风情的半臂衫也是大家根据文物和资料专门定制的。

“我们希望通过这次活动，让更多人关注传统文化，走近传统文化。”李澜说，接下来他们计划继续对博物馆的文物进行情景再现，希望更多精美文物以这种方式走进大家的视野。（洛阳晚报记者 李砺瑾）