下月起，不提供税号的发票将不能报销

近日，国家税务总局的一则公告被称为“最严发票令”，从7月1日起，企业取得的未填写税号的普通发票，不能再作为税收凭证。这一政策对普通市民将带来哪些影响？该如何开发票才能不耽误报销？我们特意请市国税局的工作人员为大家详解。

销售方7月1日后开发票，购买方应提供企业税号

公告规定，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。

平时，我们在开发票的时候，工作人员总会问上一句：“开个人的还是开单位的？”开个人的话发票抬头就是个人，开单位的话就需要提供单位名称。市国税局的工作人员提醒，今后开单位发票，在提供单位名称的同时还需要提供单位的税号。

纳税人识别号就是税号的全称，对于企业而言，税号就相当于我们个人的身份证号，每个企业的税号都是唯一的。今后，您在开发票前最好询问所在单位的税号，否则，您拿到的发票可能就不能报销了。

所有的报销发票都需要税号吗？市国税局的工作人员解释，购买方不是企业的不用提供税号。通俗地说，如果您代表企业进行采购，就必须提供相应的税号，个人采购则没有太大影响。这一政策主要针对企业和普通增值税发票，出租车发票等定额发票不在实施范围内。

此外，公告里所指的企业，包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。也就是说，这则公告并没有明确指出针对政府和事业单位，不过出于谨慎原则，建议这些单位的工作人员在开发票时也提供税号。

买的是啥发票内容就填啥,随意填写发票内容也不能报销

公告表明，销售方提供增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方的要求填与实际交易不符的内容。

以前，大家在超市购物，去客服中心开发票时，工作人员多会让您选填内容，比如办公用品、日用品、食品、劳保用品等。市国税局的工作人员解释，按照公告规定，7月1日后，市民购买商品不得随意要求销售方填发票内容，发票内容必须与实际销售情况一致。因为新的发票系统上线后，销售方的销售平台要与增值税发票税控系统后台对接，如果您买的不是办公用品可开的是办公用品发票，仍然不能作为税收凭证。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 贾浏晖）