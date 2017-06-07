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陕西一老汉临终前托子女到洛寻亲 民警三小时后找到人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-10 10:15
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　　陕西省咸阳市一老汉病危，临终前想见多年前远嫁到洛阳市新安县的女儿最后一面。为了实现老人的临终愿望，老人的子女到新安县多个乡镇寻亲数天无果。新安县公安局李村派出所民警接到求助后，通过“一村一警警务工作”微信群发动全所民警、全镇辅警和村干部进行查找，用了3个小时就找到了要寻找的人。昨日，一行人已顺利返回陕西老家。

　　6日17时许，李村派出所民警杨胜伟正在值班室整理材料，3名神情焦灼的中年人来到派出所求助。杨胜伟了解到，他们来自陕西省咸阳市，其中一名自称赵根莲的女子说她来寻找同父异母的姐姐赵果(化名)，家中父亲病危想见女儿最后一面，但是赵果多年前跟家里失去联系，她只记得姐夫姓李，赵果今年50多岁。

　　赵根莲还告诉民警，他们一行人在新安县多个乡镇辗转寻找了几天仍没有结果，其间家里人经过回忆终于想起赵果家在李村镇。随后，杨胜伟立即在辖区人口信息系统内查找“赵果”的信息，但人口信息系统未显示此人任何信息。

　　杨胜伟一边安抚他们劝他们耐心等等，一边让赵根莲试着回忆更多有效的信息。赵根莲回忆、思索后说：“姐夫姓李，名字里有个彬字，家在李什么村。”杨胜伟根据这些信息再次进行查询，仍未找到赵果。

　　眼看天色渐渐黑了，赵根莲等人焦急万分，踱步自言：“这可怎么办？这可怎么办？”杨胜伟灵机一动，打开微信编辑了一条寻人信息，发到了派出所“一村一警警务工作”微信群：“大家落实一下，哪个村有一个叫赵果的妇女，50岁左右，老家是陕西省咸阳市那边的，丈夫叫李某彬(音)……请大家帮忙，抓紧落实。”

　　消息发出3个小时后，李村镇李沟村信息员李站立反馈信息：“我村有个妇女叫赵某枝，50多岁，其丈夫叫李某彬。”杨胜伟立即在系统内查询到李某彬及赵某枝的信息，经赵根莲辨认，确定赵某枝就是她要寻找的姐姐赵果。随后，民警连夜带着赵根莲等人驱车赶到了李沟村，顺利找到了赵某枝。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 崔跃国）
[ 责任编辑：周萌]
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