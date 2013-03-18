男子大巴上拿走别人背包 还叫孩子吃了点里面的零食

昨日，市民马女士拨打洛阳晚报热线66778866：前几天我从新郑机场坐大巴回洛阳，下车时把背包落在行李架上了，后来查监控发现可能是同排的男子掂走了。我报警后，民警很快联系到身在外地的那名男子，帮忙把包找了回来。

此事还要从1日说起。当天23时30分许，马女士从外省乘飞机赶到新郑机场，随后乘坐机场大巴回洛阳，次日凌晨1时30分许到达关林，下车后直接往家赶，途中想起了背包还在大巴行李架上，联系仍在车上的同事，却被告知包已不见了。

2日一早，马女士与同事辗转联系上在谷水的大巴司机，请他帮忙调取了车内监控视频。经验丰富的大巴司机说，和她坐同一排的中年男子很有可能拿走了她的包。因该男子是在牡丹广场下的车，马女士将监控拷贝完后，便与同事前往长春路派出所报警。

昨日，长春路派出所民警告诉小记，据马女士说，她包内装有衣服、护肤品、首饰、遮阳伞及零食等物品，初步估算价值两千余元。接警后，他们首先查看了车内监控视频，发现当日共有16名男乘客，且经比对确定上述男子存在重大嫌疑。

“2日，我们通过与新郑机场公安部门联系，查到了该男子的身份信息和联系方式，而此时他已前往济源。”民警说，与该男子取得联系后，他们告诉对方他的行为属不当得利，应尽快将包归还失主。该男子承认拿走了马女士的包，不过除了让孩子吃了点里面的零食，没动其他物品。

最终在民警的劝说下，该男子主动将背包邮寄到了洛阳。（洛阳晚报记者 张庆旭 通讯员 肖岩冰）