醉汉冒充黑社会发酒疯 脖子上“金”链子都生锈了

昨日，洛阳晚报记者得知一件趣事儿：有个戴金链子的醉汉冒充黑社会发酒疯，脱掉衣服露出胳膊，左臂文着虎，右臂文着龙，民警上前一看，他的“金”链子竟然生了锈……

6日16时许，定鼎路与凯旋路交叉口附近一个烟酒店的老板报警称，有人到她店里闹事。车站派出所民警卢胡玲赶到现场，见到报警人王女士，她一脸无奈地说：“一个醉汉一直赖在店里不走。”此时醉酒男子坐在店里自言自语，脖子上戴着一条金链子，身穿红色短袖，两条胳膊上有文身。

“我们把他劝出来后，询问其家人的联系方式，对方不理我们。”卢胡玲说，民警想从该男子身上搜手机，但没找到。“他会不会把手机落在店里了？刚才我看到他在手里拿着。”经王女士提醒，民警在烟酒店的地上捡到该男子的手机，随即将手机递给该男子，让他和家人联系。对方接过手机一把扔掉，并称不想联系家人。民警只好捡起手机，联系到他的一名亲人。

得知民警和自己的亲人联系，醉酒男子情绪激动起来，将短袖脱掉，左臂文着老虎，右臂文着蛟龙，并称自己是黑社会老大，不要民警管，搞得民警哭笑不得。“他脖子上的链子生了锈，一看就不是真金，而是黄铜。”民警说，该男子的亲人赶来后将其接走。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）