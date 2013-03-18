紧急送窒息男婴小宝去医院的好心司机翟先生找到了

经过两天寻找，市民谢彦君8日上午在长安路派出所民警的帮助下，终于找到了深夜紧急送他儿子小宝(化名)入院的好心人翟波涛和詹力。得知谢彦君夫妇辗转找他们的过程后，翟波涛和詹力反而有些不好意思：“其实我们也没做啥。”

7日，洛阳晚报报道了谢彦君夫妇寻找好心司机一事（<<<新闻回放）。报道刊发后，长安路派出所民警联系洛阳晚报记者说，他们愿意帮谢彦君夫妇找人。根据谢彦君对事发当晚面包车行驶路线的回忆，长安路派出所监控中心调阅员张静查看大量监控视频，遗憾的是监控画面模糊，一时未发现有价值的信息。

8日上午，谢彦君专门向单位请假来到长安路派出所查看监控视频。“在查看监控视频过程中，谢先生讲述了事发当晚的情景，我注意到他说的面包车司机和车上的另一名男子曾先后拨打120的细节。”张静说，她致电120指挥中心讲述缘由，对方很快就查到了当晚拨打120的两个手机号码。

随后，记者先后拨打了这两个手机号码联系上了市民翟波涛和詹力。今年40岁的詹力说，事发当晚，好友翟波涛开车送他到涧西区矿谷新村小区，恰巧遇见了谢彦君夫妇，这才有了送小宝到医院的经历。“我们听到医生说小宝无大碍后，一直提着的心落地了，然后就离开了医院。”翟波涛说，真没想到，谢彦君竟辗转寻找他俩，在他俩看来，“遇见了就帮一把，换谁都会这样做”。

找到了好心人的联系方式，谢彦君情绪激动：“我嘴笨，一会儿回家跟媳妇商量商量，看咋说才能要到好心人的家庭住址，我们要到他们家里当面致谢。”昨日中午，有读者拨打洛阳晚报热线称，帮助谢彦君夫妇的好心人詹力就住在矿谷新村小区。随后，记者把这个消息转告谢彦君，他说，接下来，他一定要上门感谢这两位好心人。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 戚军锋）