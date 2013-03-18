第六批熊猫捐物箱跟随认领者入住“新家”

近日，第六批运抵我市的14个熊猫捐物箱跟随认领者入住“新家”。这一批熊猫捐物箱的外观与前五批“萌宝”不同，箱体变成了长方体，上面是白色，下面是绿色，上面印有“衣往情深爱心环保捐物箱”字样。

自即日起，这批熊猫捐物箱将在“主人”的悉心照料下履行使命——让每一位爱心人士捐赠的旧衣物物尽其用，做到资源循环利用，帮助真正需要帮助的人。

“保洁人员每天早上会对它进行清洁，已安排专人负责对捐物者进行登记，我们还在银行大厅准备了多盆多肉植物，要将其送给捐衣助人的爱心人士。”洛阳光大银行英才路行的负责人李女士说。记者看到，该银行认领的熊猫捐物箱还被装扮了一番，其盖子上贴上了印有认领者名称的精美贴纸。“周边多为居民小区，我们认领熊猫捐物箱，希望能为居民提供更多便利。”李女士说。

“我的本职工作就是为民服务，从今天起又多了一个‘服务对象’——熊猫捐物箱！”洛龙区社会保险中心工作人员胡慧辉笑着说，9日上午，她认领的熊猫捐物箱入住“新家”——洛龙区行政服务中心，放置点正好是她上班所在的大楼内，“熊猫捐物箱已到‘新家’，希望有更多的社会力量和爱心人士加入到公益活动中来”。

如果您家中有闲置衣物，欢迎您到以下放置点“喂”熊猫捐物箱！小区、商超、广场……如果您是这些地方的负责人，希望您所在的地方能有一个熊猫捐物箱“吞衣吐爱”，欢迎拨打记者电话15303791756联系我们。（洛阳晚报记者 付璇）