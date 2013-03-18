双休日洛阳市局地有阵雨 最高气温仍在30℃以上

雨姑娘前脚刚走，气温立即上升。这几天的最高气温一直徘徊在30℃左右，虽然对于夏天来说，35℃才是“高温线”，但当最高气温持续徘徊在30℃左右时，夏天的炎热感就会扑面而来。

今明两天，我市的最高气温仍在30℃以上，若是阵雨如约而至，或许能送来丝丝凉意。

这个双休日，您想怎样感受初夏的美好？

不知您有没有感觉到，最近的天气既保留着一丝春的清凉，又透着一点夏的韵味，正是最美的初夏季节。晴天时，阳光明媚但不燥热，街头裙裾飞舞，到了夜晚，习习凉风吹来，很适合散步；下雨时，雨水既不像秋雨般缠缠绵绵没完没了，也不像盛夏暴雨般来势汹汹，雨过天晴，也有几分清凉。

“初夏”，单看这个词就会觉得非常美好。苏东坡在《阮郎归·初夏》里这样描绘它：“绿槐高柳咽新蝉，薰风初入弦。碧纱窗下水沉烟，棋声惊昼眠。微雨过，小荷翻，榴花开欲然。玉盆纤手弄清泉，琼珠碎却圆。”读完这首宋词，小记已在脑海里描绘出这样一幅场景：一个正在酣睡的少女忽然被落棋声惊醒，本有些恼，揉揉眼睛，却见窗外一片初夏美景，不禁喜从心生，于是挎盆出门，痛痛快快地享受着大自然的恩赐。

据市气象台预计，这个双休日，洛阳的天气还算不错，白天以晴天为主，即使下雨也不会持续太久，反而能送上一丝凉意，你打算怎样度过呢？今天白天多云间晴天，局部地区有阵雨，偏东风转偏北风3级左右，气温20℃到32℃；明天多云间晴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温22℃到32℃。

如果季节有专属气味，您觉得夏天的味道是什么？

昨天，小记在网上看到一个有趣的话题，一名网友问：“为什么一些人能嗅出不同季节的不同气味？”他还特别强调，自己在问一个认真的问题，“不是故意装文艺范儿”。

这个问题，小记以前也曾提及，当时，小记根据“果壳网”的科普知识整理出答案：季节的气味与温度、湿度、空气颗粒物、微生物和风的作用有关。在自然界中，很多动植物都有应季循环的生长周期，参与它们体能活动的各种化学成分随它们的生长状态变化而变化，这些化学成分的味道释放在空气中，便组成了所谓的“季节味道”。

那么，夏天的味道是什么样的？小记觉得，如果说花朵的清香是春天的专属气味，那么，夏天的味道应该就是果实的甜香味吧。夏天是一年中水果成熟种类最丰富的季节，枇杷、樱桃、杨梅、荔枝摆在一起，散发出酸甜的水果香气，感觉很“初夏”。

夏天也是女孩子最能显现青春活力的季节，她们穿着五颜六色的裙子，戴着各式各样的饰品，描绘着精致的妆容，选择一瓶适合夏天的柑橘调香水。柑橘调香水，从柑橘皮、青柠檬、佛手柑、葡萄柚等水果中提取香料，香味甜而不腻、恬淡清新，搭配初夏晨间、傍晚微凉的气温，有一种刚刚好的感觉。

您觉得，夏天是什么味道？（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）