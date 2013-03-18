洛阳市人社局负责人走进《百姓问政》直播间接受提问

还没领到应得的劳动报酬，公司就停业了；上岗前交的押金，离职时难退回；工作五年没有劳动合同，辞职时难以维权……对于这些劳动者在工作中遇到的问题，8日晚上，市人社局负责人在《百姓问政》栏目现场，一一进行了回答。

公司停业，之前欠的工资要不回

今年年初，市民郑女士应聘到纱厂南路的一家文化传播有限公司工作，后因调换工作岗位的事无法与公司达成一致，郑女士离开了公司，公司没有向她支付相应的劳动报酬。

后来，郑女士和同样未拿到工资的陈女士一起，向市人社局投诉公司拖欠工资的行为。在市人社局调解下，该公司提出了解决方案。令陈女士和郑女士没想到的是，到了约定的时间，该公司居然停业了，她们也联系不上公司负责人。她们打听得知，该公司停业之前，给员工发了工资。为什么偏偏拖欠了她们的工资呢？

“这家公司克扣两名女士工资的行为是否违法？”问政嘉宾任少武首先发问。

市劳动监察大队副大队长关彬说，该公司的行为违法。按我国劳动法规定，工资应当以货币形式按月支付，不得无故拖欠或克扣。郑女士和陈女士已向公司提出辞职，在劳动关系终结时，按规定应立即结清工资。这个案件劳动监察部门已按程序办理，如果这家公司仍不履行义务，他们将向法院申请强制执行。

上岗前交的押金，离职时难退回

去年8月，李先生到我市某汽车4S店从事营销工作。在上岗之前，公司提出要求，让他交5000元的保证金。李先生虽心存疑虑，但公司告诉他这是“行业规则”，必须交，在离职时如没有培训支出或债务纠纷等，会把这笔钱如数退还。

今年4月，李先生所在公司的股东股权比例发生变化，进而影响到人事岗位调整，导致李先生不得不离开公司。李先生离开公司时，办好了所有的工作交接手续，但没有拿到那5000元押金。

问政嘉宾颜福民问，对于此类案件，人社部门是否有专项查处。

市人社局副局长闫少刚说，此类案件主要表现在用工单位收取员工押金、保证金或扣押员工身份证件等。该4S店收押金的行为是违反法律规定的。这部分押金应无条件退还，同时，该4S店还要接受处罚。

工作五年未签合同，离职时难以维权

张先生曾是一家家具装饰有限公司的一名管理人员，他从2012年开始在这家公司工作了5年时间，却从没签过劳动合同。

在5年里，张先生多次向公司老板提出签订合同的要求，却都被推脱。

在该公司工作期间，张先生身兼数职，加班是家常便饭。没有劳动合同，没有五险一金，经常加班还没有任何补偿，怕丢工作的张先生都一一忍受。

去年，张先生辞职离开了该公司，当他向公司提出维权要求时，却因为没有签订劳动合同，导致维权道路困难重重。

市人社局副调研员杜卫松说，在职时怕丢掉工作而不敢申诉，这就造成了取证难的问题。另外，企业违法成本的过低，也让这些企业在侵害劳动者权益时没有顾忌。

“要解决企业违法成本低的问题，就要加强全社会的信用体系建设，让违法者寸步难行。”杜卫松透露，我市人社部门已把对148家违法单位的处罚信息登记至全国征信平台，今后企业违法成本将越来越高。（洛阳晚报记者 李砺瑾）