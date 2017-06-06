全市基层党建工作重点任务推进会暨现场观摩活动举行

8日至昨日，我市在吉利区举行全市基层党建工作重点任务推进会暨现场观摩活动，深入学习习近平总书记关于加强基层党建工作的重要讲话精神，贯彻落实全省基层党建工作重点任务推进会精神，推进基层党建工作重点任务落实落细。

8日下午，市委常委、组织部部长陈向平带领各县(市)区委组织部负责同志，现场观摩了吉利区河阳新村社区等4个村级党群服务中心的建设运转情况。陈向平强调，要认真贯彻落实市委“五个两”要求，高度重视阵地保障工作，通过规范提升农村(社区)党群服务中心，为群众提供便捷高效的服务，强化党的政治引领。

推进会上印发了《洛阳市农村党群服务中心功能设施规范化建设方案》等文件，通报了日前我市对基层党建工作督查暗访情况。

会议强调，要充分认识推进基层党建工作重点任务的重大意义，以更坚实的基层基础服务全市中心工作和重点任务，以更主动的担当作为破解新形势下我市基层党建工作难题；要明确目标、把握关键，突出“党建+扶贫”这一主线，抓好农村基层党建、城市基层党建“两个重点”，夯实党员、党支部、村级集体经济“三个基础”，统筹推进国企、“两新”组织、机关、中小学校“四大领域”党的建设，抓实“两学一做”学习教育常态化制度化、党代表工作室建设、大学生村干部转岗发展、离任村干部关怀帮扶、规范党费管理使用等“五项具体工作”，推动基层党建工作重点任务取得实效；要加强领导、严格考评，用“绣花”功夫做好基层党建工作，在打通政策落实“最后一公里”上下功夫，推动市委“五个两”要求精准落地，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。（洛阳日报记者 李梦龙）