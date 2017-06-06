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文化遗产与“一带一路”青少年教育活动展演暨颁奖仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-10 09:19
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　　作为今年中国文化遗产日主场城市活动之一，昨晚，文化遗产与“一带一路”青少年教育活动展演暨颁奖仪式在洛阳广播电视台举行。

　　国家文物局党组副书记、副局长顾玉才，中国文物信息咨询中心主任吴东风，联合国教科文组织协会世界联合会荣誉主席陶西平，省文物局局长田凯，市委常委、宣传部部长杨炳旭等参加活动。

　　2017年文化遗产与“一带一路”青少年教育活动，由国家文物局指导，中国文物信息咨询中心、洛阳市政府共同主办，中国联合国教科文组织协会、洛阳市文物局、世界遗产青少年教育中心协办。该活动分为线上、线下两部分，线上活动主要通过国家文物局官方微博“中国文博”协同洛阳博物馆微博，共同开展“一带一路”文物知识问答、文化遗产微电影作品推介活动；线下活动除知识竞赛和模拟考古活动外，还开展了唐三彩制作、创意服装设计等体验活动，让学生感受洛阳厚重文化。

　　作为中国文化遗产日面向公众的特色活动之一，展演活动前，国家文物局举行了文化遗产公开课。顾玉才讲述了丝绸之路的起源，丝绸之路与洛阳的关系，丝绸、棉花、造纸术、葡萄酒等东西方双向文化技术交流，以及丝绸之路对人们生活的影响。45分钟生动细致的讲解，让听众了解了丝绸之路故事，让丝路遗产在大家心中“活了起来”。

　　在活动现场，与会领导还为“一带一路”文物知识问答获奖团队和文化遗产微电影获奖者颁奖。丝路沿线及“一带一路”相关省份的学生们还进行了文化遗产与“一带一路”青少年教育活动成果展演。（洛阳日报记者 常书香）
[ 责任编辑：周萌]
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