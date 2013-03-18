袁沟村扶贫路上的“夫唱妇随”

近日，在伊滨区李村镇袁沟村，收获的气息洋溢在新修的村道上，驻村第一书记毛占强快步走进贫困户段火旦的家。

在他身后，除了扶贫工作队员，还有个“外人”——老城区第一小学教师、毛占强的妻子李文娟。从段火旦家里出来，李文娟不忘提醒丈夫：“老人家有类风湿关节炎，回去咱再好好整下家里的东西，看哪些能用，给人家送过来……”

驻村扶贫还兴带家属？该村村委会委员李晓萌对此一点也不觉得奇怪：“人家媳妇一到周末，自己坐车来找毛书记，还帮着算贫困户的收入，整理建档立卡资料，真是个好媳妇。”

2015年10月，当时在伊滨区创业就业服务中心工作的毛占强，主动请缨到贫困村袁沟村当驻村第一书记。驻村后，听说全村471户居民中有26户贫困户，他忙不迭入户走访，在村里穿梭，和道路通行条件差、因病致贫贫困户等“硬骨头”较上了劲儿。未婚妻李文娟一肩挑起俩人的未来：装修婚房，买家具，置办婚礼……直到婚礼举行两天前，毛占强才匆匆请假回家。

去年7月，两人举行婚礼。按理说，毛占强可以趁结婚多歇几天，可婚礼刚过去四五天，他就骑着摩托车回了村。

毛占强确实很急：由村里通往玄奘路的出村路已经开工，这是他向上级打报告修的，得盯紧；互助社已经成立，他得帮着12户贫困户借款脱贫；身有残疾的段火旦没残疾人证，办理低保不顺利，他得想办法协调……

贫困户袁志强的妻子陈凤桃患有肌张力障碍，全家生活主要靠务农和袁志强到办公家具公司打工维持，但夫妻俩咬紧牙关愣是让大儿子上了大学，小儿子也上了小学。时常前去探望的毛占强记住了陈凤桃的话：“啥也不会，出去打工谁会要啊！”

回到村委会院里，毛占强马上叫上扶贫工作队员开会。去年8月，中式烹饪培训班在该村开课，袁志强和陈凤桃都参加了培训班……

丈夫天天在村里，星期天也不回家，李文娟过周末的方式悄然改变：从逛街购物看电影变成进村入户忙扶贫。

“他忙，不用他来接我，我自己坐公交车就来了。他干啥我搭把手，帮他分担点任务。”李文娟边帮丈夫认真核对精准扶贫明白卡中的各类信息边说，即便俩人见不着面，每天也要打个电话，互道一声“忙完了早点休息”。

前一阵的端午假期，毛占强忙着完善贫困户精准扶贫明白卡，妻子却没有来。不是妻子生他的气，而是俩人商定：得有人回家给老人送粽子，尽尽孝心。

再过几天，今年村里的中式保健按摩培训班也将开班。毛占强寻思：教按摩，一来一些学会技术的贫困户外出打工能有个手艺，二来村里因病致贫的贫困户多，要是他们自己能学会按摩，对病情也有帮助。

如今，袁沟村约1公里的村道早已竣工投用，按照毛占强的计划，这个月底，村文化广场、文化活动室、标准化卫生室也要完工。（洛阳日报记者苏楠 通讯员 陈晓辉 许庚）