洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

明年洛阳所有县（市）区开展医养结合试点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-10 08:53
分享到：

　　近日，《洛阳市促进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》(以下简称《意见》)印发，明确2017年年底，全市50%以上的县(市)区开展医养结合试点；到2018年年底，全市所有县(市)区开展医养结合试点；到2020年年底，我市医养结合服务体系基本建成，争取所有医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。

　　规划“医养结合”发展蓝图

　　《意见》规划了我市未来几年“医养结合”发展蓝图。2017年年底，全市80%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、导诊、就医等便利服务的绿色通道；50%以上的养老机构为入住老年人提供医疗卫生服务。

　　2018年年底，基层医疗卫生机构基本具备为入住养老机构(含居家养老和社区养老)老年人提供健康管理服务的能力，养老服务机构与医疗机构合作更加紧密，医养结合模式更加成熟。

　　2020年年底，各县(市)区建有老年病医院、康复医院，各乡(镇)、社区卫生计生服务机构设有老年医疗康复科室；所有养老机构具备为住养老年人提供医疗卫生服务能力；符合条件的养老机构内设医疗机构全部纳入医保定点范围。

　　家门口享受便捷医疗服务

　　《意见》指出，我市要完善社区居家医养服务，建立社区卫生服务机构与社区居家养老服务机构合作机制。相关部门将支持社区卫生服务中心设立微型养老机构或社区养老服务站，开展社区居家养老服务。

　　我市将鼓励社区养老服务中心通过设置医疗康复室，为社区居家老人提供医疗保健、康复护理等服务；鼓励社区养老服务中心与社区卫生服务中心建立相对稳定的契约式服务关系，为65周岁以上老年人和60周岁以上独生子女、农村计划生育双女父母建立健康档案，提供签约家庭医生等。

　　为老年人开通绿色通道

　　为进一步推进医疗卫生与养老服务相结合，《意见》明确，我市将支持有条件的养老机构，设置医务室、护理站，为住养老人提供急性医疗、康复护理、健康管理等服务；鼓励养老机构与就近医疗机构开展签约式合作，通过实施医疗机构定期上门或开通绿色通道等方式，为住养老人提供急性诊疗及康复护理指导服务；养老机构内设医疗机构纳入统一管理，在资格认定、职称评定、专业技术培训等方面，与公立医疗机构享有同等待遇。

　　同时，我市将完善医疗机构健康养老服务，鼓励医疗机构开设老年病科或老年病医院、康复医院，开展失能、半失能老年人养护服务等；支持资源闲置较多的医疗机构、计划生育技术服务机构转型为医养结合机构；鼓励部分一、二级医院转型为老年病医院或康复医院，为老年人提供住院、康复、护理、生活照料及临终关怀等一体化健康与养老服务。

　　为社会办医提供一站式服务

　　为鼓励社会力量举办老年病医院、老年康复医院等医养结合机构，我市将简化审批服务流程，减少审批环节，为社会办医提供一站式服务。符合医保定点条件的社会办医机构，将按规定纳入医保定点范围。

　　我市将开展中医药与养老服务结合试点，支持养老机构与中医医疗机构合作，建立快速就诊绿色通道，鼓励中医医疗机构面向老年人群开展上门诊视等服务；加强中医医疗机构治未病科室建设，为老年人提供中医健康咨询评估、干预调理、随访管理等治未病服务，提升老年人的生活质量。

　　建设智慧健康养老服务信息平台

　　《意见》明确，我市推进智慧健康养老服务信息平台建设，推动社区养老服务信息平台与区域人口健康信息平台对接，为开展医养结合服务提供信息和技术支撑；推进信息平台与养老服务机构的有效连接，为居家或社区老年人，特别是为60周岁以上独生子女、农村计划生育双女父母提供紧急呼叫、康复护理指导、健康咨询等服务。

　　我市将加快发展数字化医院，建设全市远程医疗和健康监护系统；支持医疗机构开展面向养老机构的远程医疗服务；鼓励二、三级医疗机构向医养结合机构内设医疗机构提供远程会诊、远程病理诊断、远程影像诊断等服务。（洛阳日报记者　高峰　通讯员　耿梅）
[ 责任编辑：周萌]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·优惠即将结束，赶紧给你的血管做做检查吧
  • ·洛阳第三人民医院眼科屈暑期优惠活动进行中
  • ·高招帮帮团：25日零时起，高考考生可查询高考成绩
    		•
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
        在一位读者的微信朋友圈里，记者发现了这位美丽的妈妈“逍遥”：她穿着精致的改良旗袍，戴着精美的翡翠首饰...
  • ·旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 南昌路丹尼斯旁后天开建洛阳市首座环...
  • 洛阳公积金网上业务大厅将于12日提前...
  • 洛阳文峰塔，一座“活态的非遗文化博...
  • 明起，洛阳45路公交线路优化调整
  • 洛阳早熟蜜桃已陆续上市 带上家人朋友...
  • 洛阳实行惠民举措 市内迁户口只用跑一趟
  • 郑洛新“中国制造2025”试点示范城市...
  • “洛阳好丈夫”拾破烂儿12年为病妻买钢琴
  • 李亚到新安县实地调研指导新型城镇化建设
  • “丝绸之路与中原”文物展明日开展 许...
    		•
    百姓呼声
    社保卡采集信息能直接在网上进行吗？
    缴纳契税时间和需携带哪些材料 周末可以吗
    精彩图片
    高考大幕今日拉开 洛阳...
    宜阳县80后麦客的一天
    栾川县大南沟村：满族...
    高考老照片：那是我们...
    精彩热帖

    孔子是怎样练成的

    舞步出品 开元湖日与夜

    高考最后一科！

    小猫咪 有想领养的么
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605