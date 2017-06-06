注意！栾川8大景区对高考生优惠 凭准考证即享

龙峪湾森林氧吧

重渡沟

洛阳网讯 紧张的高考落下帷幕，考生们是时候好好出去放松一下了。今日，洛阳网记者从洛阳栾川旅游部门获悉，为了给广大考生提供一个亲近自然，看山、玩水、深呼吸的机会，栾川县8大景区针对高考毕业生推出了专属旅游优惠政策，邀请广大考生到栾川享受一个轻松愉悦的减压之旅。

各景区具体优惠政策：

老君山

老君山：所有应届高考毕业生凭本人高考准考证可享受老君山景区门票全免，随行父母凭本人身份证及户口本，可享受老君山景区门票半价优惠，截止6月30日；

鸡冠洞：所有应届高考毕业生凭本人高考准考证可享受鸡冠洞景区门票半价优惠，截止6月30日。

重渡沟：所有应届高考毕业生凭本人高考准考证可享受重渡沟景区门票执行30元政策，截止6月30日；

龙峪湾：6、7、8三个月应届高考毕业生凭本人准考证免门票，随行父母凭本人身份证及户口本可享受非周末时间(周一至周五)免门票，截止8月31日；

养子沟：所有应届高考毕业生凭本人高考准考证可享受门票执行20元政策，截止6月30日；

天河大峡谷: 6、7、8三个月所有应届高考毕业生凭本人准考证免门票，随行父母凭本人身份证及户口本也可享受免门票，截止8月31日；

抱犊寨、栾川东北虎园：所有应届高考毕业生凭本人高考准考证免景区门票，截止6月30日。

天河大峡谷

此外，来栾川旅游的考生还将获的由栾川县旅游工作委员会赠送的《笔尖下的栾川》一书，该书是“奇境栾川，自然不同”旅游广告语及美文征集活动的优秀作品合集，共收录了326件获奖作品，通过该书可以更加深入了解和感受“奇境栾川”旅游品牌的文化内涵。在各景区售票处凭借准考证即可领取，每个准考证限领一本。(记者 白银龙 通讯员 王玉栋)