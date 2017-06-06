当下，手机基本普及，按说这是好事，接打电话方便，收发信息方便，收发微信方便。哪怕千里之外，彼此还可以视频聊天。一句话，有手机，就是方便!而让人始料不及的是，有了手机，不少人对手机产生依赖，手机不在身边就不自在。小小手机，说你什么好呢?真是“让人欢喜让人愁”。

说起手机方便，它会给我们带来海量的信息，手机一拔，不但可以上网搜查各类新闻、信息。如果开车外出，导航一开，不管东南西北，还是山高路远，想去哪就去哪，不怕找不到目标。哪怕在城市乡村旮旯里找个人，只要对方发个位置图来，找到人家，也是轻而易举的事情。再比如我们做新闻工作，到下乡采访，如果人还在乡下，节目催着稿件，要搁在前几年，那真是让人揪心，到处问附近的人家有没电脑，找到一台电脑，如获至宝，赶快写稿上传。现在这一问题已迎刃而解，采访现场，一边了解情况，一边就用手机写稿，写完就立即上传，如果用一个字来形容，那就是“爽”!

手机的方便,最主要还是体现在微信方面，一般人都有好几个微信群，每天都可以收发微信。安排工作，微信里一发，群里人都一览无余，该干啥干啥。微信群里还可以聊聊天，唠嗑唠嗑。让人兴奋的是，一旦有人发红包，大家比手快，看谁先抢到，抢到激动异常，抢不到一笑了之。更方便的是，手机里还可以看电视剧，看群友自拍的视频、图片，有时群友拍个图片，在群里显摆一下，也是人之常情。更有甚者，还有用手机玩游戏，经常看到一些年轻人，双手捧着手机，不停的用手指点着屏幕，可以说如痴如醉。

人们常说，物极必反，正因为手机给人们带来许多便利，让不少人离不开手机。君不见，无论是在车站，还是在广场、商店、单位，总有人低头看手机，哪怕是过马路，在开车，甚至还看手机。哪怕晚上躺在床上，睡前还要看下手机，早上醒来第一件事，就是找手机，看看有没有人发来微信。因为手机功能繁多，以至不少人不约而同地加入了“低头簇”，不管在哪里，就有人低头看手机。最近，河源市区一家学校有位四年级的小朋友，写了一篇作文?手机的爸爸?，说他爸爸基本不带他出去玩，也很少理他，一有空，他爸爸总是低头看手机，顾不上他了，所以他写作文是，爸爸是手机的爸爸，不是他爸爸。在网上还有这些一段视频，一位母亲带着孩子去游泳，在游泳池里，她忍不住又拿出手机看，看着看着，就着迷了。而她身后的孩子开始还在水里不停的挣扎，最后溺水身亡，而她却浑然不知。这些教训不能不令人深思，发人深省。

正反两方面的事例证明，手机确是“让人欢喜让人愁”，笔者认为大家要拿得起，放得下，让手机为人们服务。当下，常有人说，不少人因为买房子，成了“房奴”;因为买车子，成了“车奴”；我们再不能因为手机方便，而成为“手机奴”。让我们除了必要的使用外，就放下手机，多陪陪家人，多读一点书，多去健身，多做一些有益的事情。放下手机，或许你会在别样的收获；放下手机，或许你会有别样的精彩。（柴飞）