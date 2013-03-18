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装护照的包被好心姑娘捡到 俄罗斯游客开心得像个孩子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:08
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　　绘图雅琦

　　昨日，安乐派出所民警给小记说一件事儿：有个俄罗斯游客在白马寺游玩时，不慎丢了装护照的手提包，这时有个姑娘报警称捡到个手提包。包失而复得，俄罗斯游客兴奋得像个孩子。

　　7日18时许，安乐派出所民警李本德接到报警称，一名俄罗斯游客的手提包在白马寺内丢失，失主十分着急。李本德和同事李晓伟见到报警人后得知，对方是一名导游，负责接待一个俄罗斯旅行团，其中一名叫LARISA的女游客在白马寺游玩时，不慎把手提包丢了，直到出来准备乘坐大巴才发现，手提包里不仅装有数千元现金，还有她的护照和药品。

　　“LARISA的行程比较紧，当天就要乘坐飞机离开洛阳，她担心没护照无法乘坐飞机。”李本德说，看到LARISA急得满头大汗，他们一边安抚对方的情绪，一边着手帮助寻找手提包。这时，一个姑娘报警称在白马寺许愿池附近捡到一个手提包。民警猜测姑娘捡的手提包很有可能是LARISA的，于是立即与对方联系见面。

　　果不其然，刚看到捡包姑娘过来，LARISA就兴奋得叫起来，因为她一眼认出对方手中的手提包正是自己的。原来，捡包的姑娘叫马亚荣，她和两个伙伴在游玩时发现了LARISA落下的包，打开一看有本护照，立即报警求助。包失而复得，LARISA手舞足蹈像个孩子，并拿出现金表示谢意，但被马亚荣和民警婉拒。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：马佳佳]
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