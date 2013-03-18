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社保费未正常代扣，请先核实签约信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:15
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　　为方便参保人缴纳社保费，地税部门已委托洛阳银行、农行、中行、工行等多家银行代征社保费，除了到银行实时缴费，参保人还可与银行签约代扣。结合咨询较多的代扣问题，市地税局想给大家提个醒。

　　●问：2017年以前，灵活就业人员与银行签订的社保费代扣协议且能够正常代扣，但2017年以后未正常代扣，这是怎么回事儿？

　　答：社保费改由地税部门统一征收后，为优化缴费服务，河南省地方税务局延续参保人原有的缴费方式，将灵活就业人员在2017年以前与银行签订有效的社保费代扣协议迁移至地税部门的征收系统中，以稳步推进社保费征收工作。

　　为避免因系统变化等因素出现漏转、误转签约协议的情形，如果您是2017年以前与中国银行洛阳分行和洛阳银行签订代扣协议的灵活就业人员，请及时到这两家银行各网点核实自己的签约信息。

　　目前,我市已陆续启动灵活就业人员的社保费批量代扣工作，请已签订代扣协议的参保人及时关注代扣情况。如果发现社保费未能成功代扣，请及时到银行网点确认签约信息。

　　●问：灵活就业人员通过银行缴纳社保费后，能否申请地税部门开具相关证明？

　　答：银行代征灵活就业人员社保费后，给参保人打印的缴费回执单就是一种缴费凭证。若无特殊需要，您无须再到地税部门打印相关证明；若确有需要，您可在缴纳的社保费入国库后，在全省任一办税服务厅自助办税机上打印相关缴费证明。

　　特别提示：您对社保费缴纳如有疑问，可拨打“12366-2(拨12366转2号键)”服务热线，工作人员将及时答复。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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