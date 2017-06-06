文创产品生活化 文物卖萌进万家

近日，洛阳博物馆的辟邪系列文创产品参加了第12届中国(义乌)文化产品交易会。圆圆的眼睛、圆圆的鼻子、微微吐出的红舌头，外加小虎牙，这些创造极高关注度的文创产品就是洛阳博物馆以东汉石辟邪为原型创作的。雨伞、U盘等辟邪文创产品让文物“活”了起来，拥有这些小物件就像把博物馆带回了家。

洛阳博物馆文创发展有限公司总经理李岩介绍，筹划、设计辟邪系列文创产品的想法早在3年前就有了，之所以选择东汉石辟邪为原型，一是因为它是洛阳博物馆的镇馆之宝之一，能代表洛阳博物馆的特色；二是因为辟邪本身就有招财、纳福的美好寓意，它的另一个名字您一定知道，貔貅。

洛阳博物馆的东汉石辟邪由一块完整青石雕刻而成，怎样让这个“大块头”的形象更加生活化？大家没少动脑筋。

让它的眼睛更大一些，让它的鼻子更俏皮一些，配上红色的舌头和洁白的小虎牙……经过一系列卡通化处理，辟邪文创产品既保留了原型文物威严的形象，又增添了可爱、呆萌的元素。

卡通形象确定后，工作人员又为其设计了不少表情，总之这个系列的文创产品成了行走的“表情包”。

李岩说，经过走访，他们认为，制作成摆件价格高，很难给消费者持续的新鲜感；如果制作成各种生活用品，文创产品就能在不经意间融入人们的生活。

于是，马克杯、雨伞、U盘、脚垫、指甲刀等第一批辟邪系列文创产品诞生了。李岩说，今后，该系列文创产品的品类将更加丰富，拖鞋、笔、橡皮、记事本等将面世……

目前，该系列文创产品已斩获多个奖项，在业内颇具知名度。那么，如何将社会效益转化成经济效益？

李岩说：“我们已经进行了网络销售尝试，效果不错，未来将通过多种渠道让我们的文创产品真正走进人们的生活。”

李岩说，推广要想成功，最关键的还是要看初期的创意，文创，文化是根本，创意是关键。（洛阳晚报记者 郭飞飞 文/图）