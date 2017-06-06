90后小伙儿让洛阳铲焕发新的光彩

近日，在瀍河区小李村立交桥下的洛阳孙清娃探铲厂里，作为河南省非物质文化遗产——洛阳铲锻造技艺第五代传承人，孙凯强在电炉旁加工着洛阳铲。90后的他已经接过父辈的担子，将这个凝聚了数代人心血的厂子扛在自己肩上。不仅如此，他让洛阳铲锻造技艺，结出了更新更美的“果实”。

从小耳濡目染

他成了家族的洛阳铲锻造技艺传承人

孙凯强说，他小时候经常看爷爷孙清娃站在火炉旁，一锤一锤地打洛阳铲。在耳濡目染下，他还不到10岁的时候，就能打出小油勺，这些油勺现在还在使用。十三四岁的时候，他已经能打出洛阳铲了。

2009年，19岁的孙凯强正式接了爸爸的班，成为洛阳铲锻造技艺第五代传承人。此时的洛阳铲，应用范围越来越广，在石油勘探、建筑、电力、林业等领域都发挥着重要作用。

孙家的洛阳铲锻造技艺，在2015年被评为河南省非物质文化遗产。

大胆革新技艺

洛阳铲还成了文创产品

在继承爷爷手艺的基础上，孙凯强大胆对洛阳铲锻造技艺进行了革新。

例如，在环保方面，他改用电炉，只需要半分钟，铁块就可以达到锻造条件，不仅提高了生产效率，还减少了污染。

在生产之余，孙凯强还开发出不少关于洛阳铲的文创产品——长约20厘米的洛阳铲也是纯手工打造的，作为伴手礼便于携带。另外，纯银打造的洛阳铲也十分具有收藏价值。

去年，他带着这些文创产品，参加了在洛阳会展中心举办的一场非遗活动，获得了不少关注。

传统技艺传承难

他想让它发扬光大

孙凯强说，尽管他们生产的洛阳铲一直供不应求，但他面临着技艺传承难的问题。他说，因为洛阳铲是纯手工打造，打造过程又脏又累，尤其是夏天，车间温度有四五十摄氏度，电炉旁甚至有七八十摄氏度。

虽然厂子常年都在招工人，但很难招到愿意长期在这里干活的人，很多人都是干了一段时间，因为吃不了苦选择了离开。现在在厂子里干活的，除了他，就是他的亲友。

因为劳累过度，今年才27岁的孙凯强，已经得了腰椎间盘突出。

虽然现在厂子主要以打造洛阳铲为主，但他并不满足于这些。他想去南方学习铁艺，将祖传的锻造技艺和现代铁艺结合起来，开发出更多的铁艺产品，让洛阳铲锻造技艺这项非物质文化遗产更好地传承下去，发扬光大。（洛阳晚报记者 李砺瑾 文/图）