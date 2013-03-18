考完，除了疯玩还有啥

卷合笔落，刀剑入鞘，考生梦寐以求的“彻底解放”终于到来了。考完就完全放松了吗？等待出分的日子里还有哪些“该做的事儿”？对此，众网友议论纷纷。

紧绷的神经一松，最需要好好休息。@阳光不琇回忆：那年考完，回家就是蒙头大睡，接连两天谁都不搭理，什么话都不想说。@治懒先治穷觉得自己当时是“昏了过去”：考前有各种打算，考完后却有种虚脱感，头一觉就睡了快12个小时，后来赶紧起来估分。

说起估分，@洛阳好备T最有发言权：刚出考场就被老爹拽回家估分，当场跟准备一起出去玩的同学“泪别”……从考完当天晚上，到第二天下午，估了大概有10遍。最可悲的是，估分结果还是和实际分数差很远！

在@lvming36看来，去心仪的学校实地看看更重要：千万不要被那些花里胡哨的招生简介骗了，尤其是住宿硬件！有时间的话，不如和爸妈一起去那些大学看看，就当是旅游了。退一步说，就算学校一般，城市不错也可以！@吃草兔子不好惹补充道：挑选专业方面，一定要和学长学姐多交流，包括考研方向也要了解一二。什么“最好就业的专业”都是假的，自己感兴趣、适合自己最关键。

当然啦，该玩儿还得玩儿，适度就好。@人点三圈的经历或许是多数人的写照：全班聚会，大吃、大喝、大唱，终于有理由跟喜欢的人拥抱了！反复互道“珍重”，深夜两点到家。然后傻坐在房间的地板上，一夜没睡等天亮，看见日出时才意识到——我的高中时代就这样过去了。@牙签玉轴相对平静：估分、选志愿、看电影、料理家务、帮父母看店。除了不再疯狂写卷子，生活还是照旧。

有的人过得轻松，有的人却过得“有重量”，比如@l薛瑞众：为了赚点儿大学学费和生活费，给家里减轻负担，那年高考后，短暂休息几天我就去县城一家纺织厂打工了。厂里工作很辛苦，不过师傅们都很照顾我。现在想想，这段经历很宝贵，高考即是成年礼，考后必须学会独自面对人生了！

可就现实而言，@闷逗王的建议更具体：一些傻小子们，不要天天泡在网吧里！(王斌)