玩手机还是被手机玩？

【新闻背景】看晚报，前几天，一个小伙子深夜下班后，边走边低头玩手机，一不小心上错了楼层，被人误以为是小偷，报了警。

如今，手机正变得越来越好玩，越来越让人离不开、放不下。很多人患上手机依赖症，成了“手机控”。无论吃饭、走路、乘公交车，还是开会、上厕所，总是机不离手，习惯性地拿出手机把玩；睡觉时把手机放在枕头边，与“机”同眠；夜间醒来，第一件事也是拿起手机；忘记带手机或者找不到手机时，多数人都会感到心烦意乱、坐立难安，很不适应。

手机能制造快乐，也能招来麻烦。低头玩手机，误了汽车、坐错火车的事儿并不少见。曾经有一项统计显示，有四成交通意外事故与司机或行人低头看手机有关。手机甚至成了“指尖上的杀手”。

玩手机时，咱总觉得看张照片、刷个朋友圈能有啥事儿，总以为麻烦与不幸离自己很遥远，但很多时候，它们会在你不经意间悄悄降临。这个时候，你以为是在玩手机，其实是在被手机玩。

说白了，手机依赖症是现代社会种种工具依赖症的一个缩影。包括手机在内，所有的工具都是为了方便人们的生活。如果我们过度依赖手机，时间被手机碎片化，生活被手机扰乱，那么，我们就会慢慢被手机绑架。

屏幕永远不如现实真实、精彩。网络时代不“低头”，并不是屏蔽网络，扔了手机，而是认清手机于己的意义，从而控制使用手机的时间，不该玩的时候咱不玩，不沉溺于手机。非常赞同一句话：“如果你连手机都控制不了，又怎么能控制得了自己的人生？”（张宝峰/文 雅琦/图）