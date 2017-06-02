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考后减压，别只看眼下
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:19
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　　吃吃喝喝、彻夜狂欢的减压方式并不一定开心，多做一些有益于身心健康的事情，对自己的未来和身边人都有积极意义。

　　聚餐喝酒、彻夜打游戏、到KTV狂欢到天亮、一觉睡到自然醒……这是不少高三毕业生高考前的“理想”。

　　考后放松，无可厚非。复习时，考生紧绷一根弦，无暇顾及高考以外的事，考后减压是生理、心理的迫切需要。

　　高考期间，考生虽精神紧张，但生活规律。考试一结束，紧绷的弦突然之间松懈下来，往往会觉得没有生活目标，感觉茫然和无所适从。为了适应从“超重状态”突然转为“失重状态”这一心理落差，有些人选择聚餐喝酒、彻夜打游戏、到KTV狂欢到天亮等，在这个过程中，太焦虑或太放松都属于“高考后遗症”的典型表现。

　　放松无可厚非，但凡事有度，过犹不及。

　　有医生提醒，考生高考时处于高度紧张的亢奋状态，体内的应激激素分泌增多，若考完试后一味放纵，兴奋状态持续过久，这一激素的分泌量就会下降，人体免疫力减弱，容易引发感冒、突发性耳聋、肠胃疾病等。放松应该是一种身体的舒缓，高考后最简单最有效的减压是睡觉，当然睡觉也要把握好度，过多睡眠反而容易导致生理紊乱，精神萎靡不振。

　　如何放松有度，需要家长科学引导、合理安排。

　　笔者认为，考后减压，不妨试试这些方式：在家多陪陪父母，帮父母做做家务，享受温暖的亲情；出去旅游，体验不一样的风土人情；发展自己的兴趣爱好，适时增加体育锻炼；学习一门新的技能，如考驾照、学弹琴等；适当做一些与自己未来专业有关的准备工作，参加一些志愿者工作，如参与保护野生动植物等公益活动。

　　吃吃喝喝、彻夜狂欢的减压方式并不一定开心，多做一些有益于身心健康的事情，对自己的未来和身边人都有积极意义。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：马佳佳]
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