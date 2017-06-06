今天洛阳阴天 局地有小到中雨

昨天凌晨的一场雨不仅送来了丝丝凉爽，还将天空洗得纯净、湛蓝，朵朵白云挂在天空，好一幅迷人的美丽画卷。

“雨一停，太阳就冒出头来，虽然阳光并不炙热，但明显感觉热了不少。”网友“洪吃吃”说，她又开始怀念前几日下雨时的凉爽了。

今天部分地区还会下雨，但气温并不见下降，最高气温将达到30℃。市气象台预计，今天多云到阴天，局地有小到中雨，偏东风2级至3级，气温18℃到30℃；明天全区小雨停止转多云，气温20℃到31℃。

这两天，小记晚上外出散步时发现，纳凉的市民明显多了起来，路过水边，偶尔还能听到阵阵蛙鸣……夏夜的模样已然初现。

小记搜索相关信息得知，有记录以来我市的气象资料显示，洛阳进入夏季的平均日期是5月25日。“气象学中，将某地该年中首次出现连续5天日平均气温在22℃及以上作为入夏标准。”市气象台专家说，按照这一标准，今年我市入夏日期是5月28日。

夏天到了，除了可以游泳、吃冷饮，穿漂亮的裙子，小记觉得还有一件值得期待的事，就是每天吃一些当季的新鲜水果。前两天，@新浪微博热搜

榜上榜话题“教您怎样慧眼挑水果”中，详细介绍了荔枝、芒果等当季水果，当然也少不了近几年颇受宠的车厘子，因其价格比普通水果高出不少，还获得了“贵族皇后”的名号。

初识车厘子，因其外形酷似樱桃，小记一直称它“大樱桃”，遭到了朋友们的嘲笑。其实，车厘子确实是一种从欧洲引进的甜樱桃，和小樱桃同属蔷薇科落叶灌木果树，只是品种不同而已，因英文发音酷似“车厘子”而得名。

小记每次路过水果摊，看到色泽红润、个头饱满的车厘子都忍不住要买上一些，咬上一口，鲜嫩肥美的果肉浸透了酸酸甜甜的果汁，别提多美味了。车厘子的含铁量特别高，可以补充人体对铁元素的需求，促进血红蛋白再生，既可防治缺铁性贫血，又可增强体质，健脑益智。

怎么挑选车厘子？您可以先摸一摸果梗，较硬的说明比较新鲜，再看一看外观，形状规则、果肚饱满、果梗蒂部凹得越深说明果实越甜，如果果皮颜色较深，说明花青素含量较高，吃了可以抵抗衰老呢！

需要注意的是，车厘子虽然美味，但因其属于温性水果，吃多了容易上火，所以要适可而止哦。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 郭铭博）