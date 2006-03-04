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洛阳早熟蜜桃已陆续上市 带上家人朋友摘桃去
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 08:51
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走！摘桃去

　　果皮如绸，轻轻揭开，凑嘴边吸一口，果肉就似浆如露地进入腹中……每到夏季，软甜多汁的蜜桃，总能让人胃口大开。近日，我市周边不少采摘园的早熟蜜桃已陆续上市。这个双休日，天气预报都是晴天，您不妨带上家人朋友摘桃去。

　　推荐路线一：孟津县送庄镇朱寨村

　　这里种植有近70亩蜜桃，包括春蜜等5个品种。目前，该村的早熟蜜桃已上市。采摘期可持续至7月中旬。

　　路线：若您自驾从市区出发，可沿王城大道向孟津县方向行驶，后转入洛吉快速通道行驶至孟扣路继续向东，可至朱寨村。

　　推荐路线二：孟津县送庄镇白鹿村

　　这里种植有约1500亩蜜桃，包括大久宝、蟠桃、雪桃等8个品种。目前，该村的早熟蜜桃已上市。采摘期可持续至9月下旬。

　　路线：若您自驾从市区出发，可沿九都东路向东行驶至启明南路，后转入238省道向孟津县方向行驶，随后沿梁跃线，过三权路继续行驶至白鹿村。

　　推荐路线三：洛宁县赵村镇东方村

　　这里种植有百余亩油桃和蜜桃，包括中油5号、甘宁等4个品种。采摘期可持续至7月底。

　　路线：若您自驾从市区出发，可沿郑卢高速行至洛宁县西站下高速，后转入洛栾路，行至宜故公路，再向东行驶1公里可到。

　　摘桃小窍门

　　1.在摘桃前，先看树顶。从树顶开始，从上往下摘桃子，桃树最顶端的桃被称作“顶头桃”，甜度特别高，这是因为树顶接受了阳光的直射，光照好，桃子的发育自然不错。桃子都是从上到下熟的，一棵树如果上半部的桃子没熟，那下半部的桃子基本就是生的。

　　2.在摘桃前，您也不妨看看桃子的“皮相”。看到表皮白里透红、毛不多的就可以摘；表皮还是青色的或者长着很多毛，代表桃子还没熟，熟了的桃子会自动掉毛。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 李建锋/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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