5月“百姓呼声”回复率为98.72% 仍有部分单位存在敷衍网民诉求情况

记者昨日获悉，5月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计4135条。其中，投诉类帖子2029条、咨询类帖子1710条、建议类帖子396条，已回复的帖子达4082条，回复率为98.72%，比4月增加0.1个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门51家，其中45家回复率为100%。

在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府18家，其中14家回复率为100%。

在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位25家，其中18家回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。5月，洛阳网“百姓呼声”频道抽查了2500条帖子。抽查结果显示，有5条帖子存在敷衍答复的情况。其中，中国移动3条、偃师市1条、伊川县1条。

自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”频道就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照有关通知要求，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

各部门、单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”频道(http://people.lyd.com.cn)查阅。目前，洛阳网“百姓呼声”频道网络问政平台已实现PC端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，在第一时间了解有关部门的办理结果，并对办理情况进行评价。（洛阳晚报记者 郭宁康）