洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

5月“百姓呼声”回复率为98.72% 仍有部分单位存在敷衍网民诉求情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 08:45
分享到：

　　记者昨日获悉，5月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计4135条。其中，投诉类帖子2029条、咨询类帖子1710条、建议类帖子396条，已回复的帖子达4082条，回复率为98.72%，比4月增加0.1个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门51家，其中45家回复率为100%。

　　在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府18家，其中14家回复率为100%。

　　在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位25家，其中18家回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。5月，洛阳网“百姓呼声”频道抽查了2500条帖子。抽查结果显示，有5条帖子存在敷衍答复的情况。其中，中国移动3条、偃师市1条、伊川县1条。

　　自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”频道就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照有关通知要求，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

　　各部门、单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”频道(http://people.lyd.com.cn)查阅。目前，洛阳网“百姓呼声”频道网络问政平台已实现PC端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，在第一时间了解有关部门的办理结果，并对办理情况进行评价。（洛阳晚报记者 郭宁康）
[ 责任编辑：马佳佳]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·惊呆了！婴儿刚出生就会“走路”？新爸新妈切勿模仿
  • ·人之肠情，一图读懂如何预防肠道疾病
  • ·洛阳权威名师分析2017年高考作文：写跑题可能性不大
    		•
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
        在一位读者的微信朋友圈里，记者发现了这位美丽的妈妈“逍遥”：她穿着精致的改良旗袍，戴着精美的翡翠首饰...
  • ·旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 河南洛阳：古都嬗变幸福城 以人为本惠...
  • 洛阳市洛龙区2017年中小学划片招生范...
  • 南昌路丹尼斯旁后天开建洛阳市首座环...
  • 中航锂电获国家6015万元资金支持
  • 洛阳公积金网上业务大厅将于12日提前...
  • 洛阳新增1家省级大学科技园
  • 10日起，洛阳45路公交车线路有调整
  • 好消息！高考生来河南这些景区免费
  • 洛阳新增2家省级专业化众创空间
  • 洛阳公积金业务办理下周提前恢复 贷款...
    		•
    百姓呼声
    社保卡采集信息能直接在网上进行吗？
    缴纳契税时间和需携带哪些材料 周末可以吗
    精彩图片
    高考大幕今日拉开 洛阳...
    宜阳县80后麦客的一天
    栾川县大南沟村：满族...
    高考老照片：那是我们...
    精彩热帖

    孔子是怎样练成的

    博物馆陶俑“复活”

    高考最后一科！

    小猫咪 有想领养的么
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605