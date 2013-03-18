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借助“三社联动”，涧西区居民在社区综合窗口可办理114项公共服务业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:18
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　　涧西区作为全省唯一的第三批全国社区治理和服务创新实验区，去年在全市率先开展社区、社会组织和社会工作专业人才三者资源共享、优势互补的“三社联动”工作。目前，涧西区的社区公共服务业务平均办理速度较改革前减少22分钟，当场办理完成的业务占有率达到52%。今后，“三社联动”将逐步在全市展开。

　　一个综合窗口，可办理114项公共服务业务

　　市民张先生家住涧西区珠江路办事处兴隆花园社区，以前办理一孩准生证，要带着身份证、户口簿等先到社区登记，之后由社区统一上报至办事处，一周后，准生证才能拿到手。最近，张先生的邻居办理准生证，只带着身份证到社区，当场就办好了。

　　办证如此顺利，得益于涧西区的“三社联动”工作。

　　“三社联动”具体来说，是以政府购买服务为牵引，以群众需求为导向，以社区为平台、社会组织为载体、社会工作者为支撑的社区管理模式。

　　兴隆花园社区公共服务中心一工作人员介绍，以前该社区居民办理业务时，需要辗转多个部门窗口。“三社联动”工作展开后，在该中心的综合窗口，居民可办理民政、卫计委、人社、残联、组织、工会等6个部门的114项公共服务业务。

　　据统计，开展“三社联动”工作后，涧西区的社区公共服务业务平均办理速度较改革前减少了22分钟，当场办理完成的业务占有率达52%。

　　借助“互联网+”，能为居民提供更多服务

　　除了能让社区公共服务窗口的办事效率提高，“三社联动”还能给居民的生活带来更多改变。目前，涧西区建立了“三社联动”信息系统，借助“互联网+”，能为居民提供更多服务：

　　引入特色服务商家，包括维修类、家政类、医疗类、专业教育类等。

　　同步录入居民、社会组织和特色商家信息，通过双向查询服务，快速对接供需。

　　根据居民需求，社区与社工组织可举办各类活动，丰富居民生活。

　　提供公共服务部门的地理位置、电话、全景图和公交路线等。

　　针对不同年龄段、有不同需求的居民，提供PC端网站、手机APP、热线电话及上门服务等各种服务。

　　“三社联动”在全市展开，人从哪里来

　　“三社联动”需要大量的、专业的社会组织和社会工作者参与。我市开展“三社联动”，人从哪里来？

　　市民政局相关负责人介绍，近年，我市研究出台《关于在全市城乡社区大力培育发展社区社会组织的指导意见》，联合洛阳理工学院成立洛阳市社会组织培训基地，开展优秀社会工作人才的培养和选拔工作。

　　目前，全市已培育洛阳市社区便民服务促进会、阳光社工、洛阳市好人颂社区艺术团等一批优秀的社区社会组织和民办专业社工机构，社会工作专业人才队伍初步建成。在涧西区，目前已有长乐社工、欣和社工、阳光社工等50家社会组织分批进驻“三社联动”平台，能为居民提供包括养老类、教育类和咨询类服务在内的45项服务。（洛阳晚报记者 王妍 实习生 马勇玲 通讯员 张效纲）
[ 责任编辑：马佳佳]
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