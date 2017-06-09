洛阳的博物馆有多少？这份地图告诉您 咱洛阳的博物馆不仅数量多，而且都免费开放。在中国文化遗产日到来之际，不妨拿着这份博物馆地图，开启您的博物馆奇妙之旅吧！ 1 洛阳博物馆 地址：聂泰路与隋唐园北路交叉口 2 洛阳民俗博物馆 地址：瀍河区新街433号 3 洛阳古代艺术博物馆 地址：机场路45号 4 洛阳隋唐大运河博物馆 地址：老城区九都东路171号 5 洛阳汉林古代珍藏博物馆 地址：洛龙区学府街39号洛一高图书馆三楼 6 洛阳龙门博物馆 地址：龙门石窟世界遗产文化园区北入口 7 洛阳洛卫军品博物馆 地址：龙泉路红山一中北250米 8 洛阳伊龙砖雕艺术博物馆 地址：龙门北桥西向南300米 9 洛阳平乐正骨博物馆 地址：瀍河区启明南路118号(东花坛中州国际饭店北) 10 洛阳围棋博物馆 地址：机场路12号 11 洛阳白河书斋晁氏藏书博物馆 地址：洛龙区政和路定鼎门社区服务中心三楼 12 洛阳周王城天子驾六博物馆 地址：西工区中州中路226号周王城广场 13 洛阳定鼎门遗址博物馆 地址：洛龙区龙门大道与古城路交叉口西200米 14 洛阳动漫博物馆 地址：涧西区河科大西苑校区北院10号楼 15 洛阳唐三彩陶艺博物馆 地址：西工区涧东路2号(王城公园西门对面) 16 洛阳碑志拓片博物馆 地址：西工区人民东路1号捷佳商城三楼 17 洛阳周氏银器博物馆 地址：涧西区南昌路顺驰城门口 18 洛阳三彩艺术博物馆 地址：老城区历史文化街区 19 洛阳唐艺金银器博物馆 地址：洛龙区白马寺镇白马寺寺院西 20 洛阳牡丹瓷博物馆 地址：老城区历史文化街区 21 洛阳爱心书法博物馆 地址：中州中路399号 22 洛阳金石文字博物馆 地址：龙门大道1号(中国国花园内) 23 洛阳古典红木家具博物馆 地址：洛龙区白马寺镇陈村工业区 24 洛阳树威古瓷鉴藏博物馆 地址：洛龙区龙和西街书香苑9号楼 25 洛阳无篱园石雕艺术博物馆 地址：伊滨区佃庄镇大郎庙村东200米 26 洛阳百年留声博物馆 地址：老城区洛阳幼儿师范学校图书馆一楼 27 洛阳石画艺术博物馆 地址：高新区滨河北路35号 28 洛阳上阳宫文化博物馆 地址：西工区上阳路与滨河北路交叉口 29 洛阳铲博物馆 地址：机场路附近 30 洛阳九朝刻石文字博物馆 地址：瀍河区马坡古玩城内(310国道小李村立交桥西侧路口北行2公里左右) 31 洛阳唐白瓷艺术博物馆 地址：龙门大道与李屯路交叉口向西100米 32 洛阳真不同水席博物馆 地址：老城区中州东路真不同饭店 33 洛阳保险文化博物馆 地址：瀍河区中州东路38号中国人保7楼 34 洛阳钟鼎青铜艺术博物馆 地址：高新区滨河北路10号 35 河洛古代石刻艺术馆 地址：洛阳师范学院安乐校区图书馆一楼 36 洛阳老龙门农家博物馆 地址：洛龙区龙门大道西古龙路6号（洛阳晚报记者 郭飞飞） 来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:10 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>> 相关阅读 热点图片